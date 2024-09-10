İzmir'de Suç ve Yangın Verileri Açıklandı

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(İZMİR) – İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte suç ve suçluyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin verileri açıkladı. Elban, orman yangınlarına ilişkin "Çıkan yangınlardan yaptığımız tespitlerde herhangi bir sabotaj ve kasıt unsuruna rastlamadık, tamamının faillerini tespit ettik. Elektrik tellerinden çıkan iki yangın dışındaki yangınlar, vatandaşlarımızın tedbirsizliği ve özensizliği, bahçede yapılan çalışmalar, izmaritlerin söndürülmeden atılması gibi aslında çok basit dikkatle önlenebilecek durumlarda yangınların çıkmasına neden oldu" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'de gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Elban'a Jandarma Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İl Komutanı Tümgeneral Metin Düz eşlik etti.

Vali Elban, başlıklar halinde suçla mücadeleye yönelik rakamlarını paylaşırken yaz boyunca İzmir'de büyük kayıplara neden olan yangınların faillerine ilişkin yürütülen çalışmalara da değindi.

" Narkotik suçlarda yüzde 15'lik bir artışımız var"

31 Ağustos 2022 ve 31 Ağustos 2023 ile görevde olduğu 31 Ağustos 2023 ve 31 Ağustos 2024 dönemleri arasındaki verileri oransal veriler üzerinden kıyaslayan Vali Elban, başlıklar halinde şu bilgileri verdi:

"Narkotik suçlar… Bir önceki yıl 31 Ağustos 2022 ve 31 Ağustos 2023 23 bin 497 narkotik olayımız var. 30 bin 130 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl yani 31 Ağustos 2023 ve 31 Ağustos 2024 27 bin 47 olayımız var. Yüzde 15'lik bir artışımız var. Gözaltına alınan kişi sayısı ise 31 bin 157. Bunda da yüzde 5 oranında bir artışımız var.

"İşlem yapılan tekne sayısı ise 2 bin 50'ye düştü"

Trafik denetimlerine gelirsek… Bir önceki yıl kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 485 bin, işlem yapılan araç sayısı 1 milyon 40 bin. Geçen yıl kontrol edilen araç sayısı ise yüzde 30'luk artışla 5 milyon 790'a çıkmış. 1 milyon 356 bine çıktı. Sahil güvenlik tarafından ise bir önceki yıl denizde kontrol edilen araç sayısı 8 bin 992 iken bunlara yapılan işlem 2 bin 212 olmuş. Geçtiğimiz dönem ise kontrol edilen araç sayısı 12 bin 96. Bu sayıda yüzde 34'lük artışımız var. İşlem yapılan tekne sayısı ise 2 bin 50'ye düştü. İşlen yapılan araç sayısında da yüzde 32'lik bir düşüş var.

"Geçtiğimiz bir yıl içerisinde de 68 suç örgütü çökertildi"

Organize suç örgütleriyle yapılan mücadelede ise önceki dönem 36 organize suç örgütü çökertilirken geçtiğimiz bir yıl içerisinde de 68 suç örgütü çökertildi. Bu da yaklaşık yüzde 89'luk bir atışa tekabül ediyor. Aranan şahıslarla ilgili bir önceki yıl toplam 19 bin 659 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri hapis cezası alana kişi ise 3 bin 196. Geçtiğimiz dönem ise aranan şahıslardan yakalanan sayısı 21 bin 886 olmuş. Önceki yıla göre yakalanan şahıs sayısında. Burada ilginç olan nokta... Burada 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti olup yakalanan kişi sayısı 4 bin 586. Bir önceki döneme göre yüzde 43.49 oranında bir artış var. Ele geçen silahlar… Önceki yıla göre ele geçirilen tabanca sayısında yüzde 15.40'lık artış var. Bir önceki dönem 3 bin 662 tabanca yakalanmışken son 1 bir yıl içerisinde 4 bin 126 tabanca yakalanmış. Tüfek sayısında yüzde 25'lik bir artış var. Bir önceki dönem 685 tüfek yakalanırken şimdi 861 tüfek yakalanmış. Uzun namlulu silahta ilginç bir atış var. Bir önceki yıl 6 iken bu yıl 16 silah yakalanmış. Bu da yüzde 66'lık bir artışa tekabül ediyor.

"Evden hırsızlık 2 bin 658'den bin 628'e düşmüş"

Mala karşı işlenen suçlarda ise hırsızlık suçlarında bir önceki dönem ile son bir içerisinde yapılan suçlarla ilgili çalışmalarda hırsızlık suçlarında yüzde 53'lük düşüş söz konusu. Evden hırsızlık 2 bin 658'den bin 628'e düşmüş. Yüzde 39 oranında bir düşüş. İş yerinde hırsızlık 2 bin 19'dan 192'ye düşmüş. Hayvan hırsızlığında 122'den 84'e düşmüş. Yüzde 32'lik bir düşüş var. Oto hırsızlığı 418'den 175'e düşmüş. Yüzde 58'lik bir düşüş. En büyük düşüş işe yan kesicilikte. 718'den 152'ye düşmüş. Yani yüzde 78.65'lik bir düşüş var. Açıktan hırsızlıkta ise 9 bin 520'den 4 bin 285'e yani yüzde 55'lik bir düşüş var. Mala karşı işlenen suçlar ise 45 bin 787'den 30 bin 637'ye yani ortalama yüzde 33'lük bir düşüş söz konusu. Genel olarak yapılan çalışmalarda suç ve suçluyla yapılan mücadelede, yapılan trafik kontrol ve denetimlerde kontrol sayılarında belli bir artış görüyorsunuz. Özellikle hırsızlık ve mala karşı işlenen suçlarda ise ciddi bir düşüş var. Bunda arkadaşlarımızın ciddi bir etkisi var.

112 ihbarları için vatandaşlara çağrı

Hem Sayın İçişleri Bakanımız hem de biz defaten su ve suçlu ile mücadele konusunda 112'ye yapılan ihbarların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle vatandaşın duyarlılığı, duyarlı vatandaşlarımızın bu duyarlılıklarını bizlerle de paylaşması çok önemli. Biz çok memnun olacağımızı hep ifade ediyoruz. Bir önceki yıla göre 112'ye yapılan çağrıda yaklaşık yüzde 4'lük artış var. Önceli dönem 1 milyon 371 bin çağrı varken son bir yıl içerisinde 1 milyon 424'nin civarında çağrı olmuş. Dolayısıyla biz bu anlamda 112'ye yapılan ihbarların daha çok artmasını suç ve suçlularla mücadele konusunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Silahlanmanın artığına ilişkin bir emare yok"

Bireysel silahlanma konusuna da değinen Vali Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlanmanın artışıyla ilgili ortada bir emare yok. Rakamları açıklarken vurguladım. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz suçluyla mücadelenin dozunu çok artırdı. Teknolojiyi de daha çok kullanmaya başladık. Sadece silah sayısında değil yakalanan silah sayısında, narkotikle mücadelede, trafik denetiminde ve hırsızların yakalanmasında olumlu gelişmeler var. Tüm bunlar bu oranda artarken bunlar yakalanırken yakalanan silah sayısının artması da dolay. Yoksa silahlanmanın artığına ilişkin bir emare yok."

"Tamamının faillerini tespit ettik"

İzmir'de yaz boyunca birçok noktada çıkan yangınların faillerine ilişkin de bilgi veren Vali Elban, şöyle konuştu:

"Bu yıl ülkemizce İzmir çok sıcak bir yaz geçirdi. Hem toprağın çok kuru olması hem de rüzgarların topraktaki nemi azaltması nedeniyle en ufak bir faaliyet ki bunların çoğu orman dışı alanlardaydı. Maalesef çok hızlı bir yangına dönüştü ve kısa sürede ormana sıçrama durumuyla karşı karşıya kaldık. Çıkan yangınlardan yaptığımız tespitlerde herhangi bir sabotaj ve kasıt unsuruna rastlamadık, tamamının faillerini tespit ettik. Elektrik tellerinden çıkan iki yangın dışındaki yangınlar, vatandaşlarımızın tedbirsizliği ve özensizliği, bahçede yapılan çalışmalar, izmaritlerin söndürülmeden atılması gibi aslında çok basit dikkatle önlenebilecek durumlarda yangınların çıkmasına neden oldu."

"Okul önlerinde ve civarlarında denetim ve önlemlerimiz her geçen gün artıyor"

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerine de değinen Vali Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Okul önlerinde velilerimizin içleri rahat olsun. Biz yaz boyunca öğrencilerimizin okuyacağı biların fiziki şartlarıyla ilgili çalışma yaparken güvenlikle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bunların başında da uyuşturucu geliyor. Okullarımızın hemen hemen tamamında bir polis ve jandarma oluyor. Bunların bir kısmı sivil. Polis ve jandarmamızın okul müdürleriyle irtibatı var. Zaman zaman görüşüp olması gereken konuları değerlendiriyorlar. Okul önlerinde ve civarlarında denetim ve önlemlerimiz her geçen gün artıyor."