İzmir'de Taksici Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Taksici Cinayeti Davası Başladı

İzmir\'de Taksici Cinayeti Davası Başladı
23.06.2026 17:28
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Doğuş Meşe, taksici Deniz Örer'i öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Eşinin duruşmadaki ifadeleri dikkat çekti.

İZMİR'de Doğuş Meşe (24), taksici Deniz Örer'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen taksici Örer'in eşi Ayşe Örer, "Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış" dedi.

Olay, 9 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Doğuş Meşe, evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Doğuş Meşe, Örer'i tabancayla öldürüp, cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı.

YAKALANDI

Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren Meşe, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı. Deniz Örer bir gün sonra İzmir'de meslektaşlarının yoğun katılımıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Doğuş Meşe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Deniz Örer'in yaşamını yitirdiği olayın taksinin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Örer'in oğlunun da Bucaspor'da futbolcu olduğu öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olaydan sonra başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin, Örer'i, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu kaydedildi. Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da iddianamede ayrıca vurgulandı. İddianame İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

'HER ŞEY UYUŞTURUCU ETKİSİYLE OLDU'

Meşe'nin yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Tutuklu sanık Meşe duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taksi şoförünün eşi Ayşe Örer ile avukatlar ve taksici esnafı salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Meşe'ye savunma hakkı verildi. Pişman olduğunu savunan Meşe, "Böyle biri değilim, karıncayı bile incitemem. Her şey uyuşturucu etkisiyle oldu. Silaha özenip silah almıştım. O gün de cesaret geldi. Köpekler gibi pişmanım. Olayın şokunu yeni yeni atlatıyorum. Arabayı da korktuğum için alıp kaçtım" dedi.

'KALBİM DAYANMIYOR'

Duruşmada söz verilen taksicinin eşi Ayşe Örer, Meşe'nin en ağır cezayı almasını talep ederek, "Eşim çok iyi bir insandı. Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış ve bir kadınla alem yapmış. Kalbim dayanmıyor. Allah onu bildiği gibi yapsın" diye konuştu.

'MAĞDUR TARAFA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Duruşmada dinlenilen sanık Meşe'nin annesi O.Ş., Örer ailesine sabır dileyerek, "Akşam telefonla konuşup eve geleceğini söyleyip, benden yemek istedi. Mağdur tarafa çok üzülüyorum. Allah sabırlar versin. Hiçbir anne evladının bu duruma düşmesini istemez" dedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Meşe'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine için duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

'İÇİMİZ SOĞUMAYACAK'

Duruşmanın ardından konuşan Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer, "İçimiz soğumayacak ve özlemimiz bitmeyecek. Zaman geçtikçe özlemimiz daha artıyor. Sanığın pişman olması beni bağlamıyor. Getirebiliyorsa eşimi geri getirsin. Allah'tan tek dileğim en ağır cezayı alması" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da "Tüm Türkiye'de ticari taksilerde haber merkezinin ne kadar önemli olduğunu bu celsede görmüş olduk. Katile ulaşılmasında haber merkezi ve kamera sisteminin önemi ortaya çıktı. Taksilerde suç işleme amacıyla binenlerin kaçamayacağını görmüş olduk. Sanığın en ağır cezayı alacağını umut ediyoruz ve adalete güveniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Taksici Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

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