İzmir\'de Ulaşım Ücretlerine Zam

13.03.2026 22:11
İzmir'de İZBAN ve toplu ulaşım ücretleri 1 Nisan 2026'dan itibaren artırıldı. Yeni tarifeler kabul edildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, 1 Nisan 2026'dan itibaren İZBAN, toplu ulaşım ve deniz yoluyla araç taşımacılığı ücretlerine zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Meclis gündeminde 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İZBAN'da uygulanması planlanan öneri ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece tam biniş ücreti 30 TL'den 40 TL'ye, genç biniş ücreti 12,50TL'den 16,50 TL'ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL'den 29,50 TL'ye yükseldi.

İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL'den 1,50 TL'ye, genç binişlerde 0,50 TL'den 0,65 TL'ye, öğretmen binişlerinde ise 0,5250 TL'den 0,65 TL'ye yükseltildi. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle İzmir'de hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanması planlanan ücret tarifesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Böylelikle tam bilet 30 TL'den 35 TL'ye, genç biletin 15 TL'den 17,5 TL'ye, öğretmen bileti 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseldi.

Deniz yoluyla araç taşımacılığında planlanan ücret tarifesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle motosiklet taşıma ücreti 75 TL'den 90 TL'ye, otomobil taşıma ücreti 200 TL'den 240 TL'ye, orta sınıf araç taşıma ücreti 400 TL'den 480 TL'ye, otobüs-kamyon taşıma ücreti 900 TL'den bin 80 TL'ye, TIR taşıma ücreti ise bin 250 TL'den bin 500 TL'ye yükseltilecek.

TAKSİ, ÖĞRENCİ SERVİSİ VE PERSONEL SERVİSİNE 1 NİSAN İTİBARIYLA ZAM

Mecliste taksi, öğrenci servisi ve personel servisi ücretlerinde de yeni tarifeler 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olmak kaydıyla oy birliği ile belirlendi. Esnaf odalarından gelen talepler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda taksi ücret tarifelerine yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında zam yapılmasına karar verildi. Merkez taksilerin ücret tarifelerinde yapılan düzenleme ile birlikte taksimetre açılış ücreti 30 TL'den 34,50 TL'ye, kilometre ücreti 43 TL'den 49,50 TL'ye, bir saatlik ücret 180 TL'den 207 TL'ye, 2,94 kilometre altı ise 150 TL'den 180 TL'ye yükseldi. Öğrenci servisi esnafının ortalama yüzde 10'luk zam talebinin yaklaşık yüzde 5 olarak uygulanması uygun görüldü. Yeni belirlenen personel servis ücret tarifesine yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı.

Mecliste, Ramazan Bayramı olan 20-22 Mart tarihleri arasında kent içi toplu ulaşım ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirim uygulanması oy birliği ile geçti. Söz konusu indirim uygulaması havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi, Halk Taşıt ve İZDENİZ feribot hatları hariç olmak üzere geçerli olacak.

'ESHOT VE İZBAN ZAMLARI TAM ANLAMIYLA BİR FIRSATÇILIKTIR'

Mecliste ESHOT ve İZBAN zammı ile ilgili konuşan AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, "Bugün gündemimize gelen ESHOT ve İZBAN zamları tam anlamıyla bir fırsatçılıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT'a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN'a yapılan yüzde 33'lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi vardır. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. İzmir'de trafik sorunu vardır ve yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Sadece 4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yaptınız. Bu zihniyet ile gidilirse mayıs ayında personelin maaşını ödeyemeyeceksiniz" dedi.

CHP Karşıyaka Meclis Üyesi Candaş Yeter, "'Personel maaşını ödeyemeyecek duruma gelir' denildi. Tam ödeyemeyecek duruma gelmemesi açısından bu tarifilendirmenin gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Protokolün ilgili maddesine göre bir hesaplama yapılmış ve 42,72 TL olması gerektiğinden ve İZBAN A.Ş'nin de yaşadığı sıkıntıyı göz önüne alınarak, yakın bir fiyat ile 40 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

KENTE 215 YENİ TAKSİ ALINACAK

Mecliste kent merkezine ilave 100, çevre ilçelere ise 115 yeni taksi gelmesi mecliste görüşüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara yönelik söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 215 yeni taksi plakası verilmesine yönelik kararı soru işaretleri doğurmaktadır. Öncelikle şunu sormak gerekiyor: Bu plakalar neye göre verilecektir? Hangi ihtiyaca dayanarak böyle bir karar alınmıştır? Bilindiği üzere daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni taksi plakası verilmesi konusunda UKOME üzerinden başvuru yapar ve süreç bu şekilde yürütülürdü. Bugün gündeme gelen bu 215 plaka için UKOME'ye yapılmış bir başvuru yok. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın görüşü alınmadı. Bugün İzmir merkezde T plakalı ticari taksi sayısı 2 bin 915'tir. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yaptırılan bilimsel ulaşım etüdüne göre ise 2030 yılında İzmir'in ihtiyaç duyacağı taksi sayısı yaklaşık 3 bin 150 olarak öngörülmektedir. Yani ortada açık bir gerçek var: Bugün İzmir metropolünde acil bir taksi ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu karar ulaşım ihtiyacını karşılamak için değil, belediyeye gelir oluşturmak için alınmış bir karar görüntüsü vermektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

