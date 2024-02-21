İzmir'de yeğen tarafından silahla yaralanan amca hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de yeğen tarafından silahla yaralanan amca hayatını kaybetti

İzmir\'de yeğen tarafından silahla yaralanan amca hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeğeni tarafından silahla yaralanan amca hastanede hayatını kaybetti. Olay, balıkçılık yaptıkları pazarda yaşanan gerginlik sonucu çıkan tartışma sırasında meydana geldi. Yaralanan amca ve oğlu hastaneye kaldırıldı, ancak amca müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kaçarken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

21.02.2024 17:03
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeğeni tarafından silahla yaralanan amca hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 16 Şubat'ta, M.Ş. ile Özgür Mahallesi'nde yaşayan amcası Sertif Ş. (64) arasında, balıkçılık yaptıkları pazarda yaşadıkları gerginlikten dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş, amcasına ve amcasının oğlu Erkan Ş'ye (36) tabancayla ateş etti.

Şüpheli ve o esnada yanında bulunan kardeşi D.Ş. (22) kaçtı.

Yaralı baba ve oğlu ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sertif Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Erkan Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan D.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Firari cinayet zanlısı M.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Karabağlar, Balıkçılık, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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