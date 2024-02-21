İzmir\'de yeğen tarafından silahla yaralanan amca hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeğeni tarafından silahla yaralanan amca hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 16 Şubat'ta, M.Ş. ile Özgür Mahallesi'nde yaşayan amcası Sertif Ş. (64) arasında, balıkçılık yaptıkları pazarda yaşadıkları gerginlikten dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş, amcasına ve amcasının oğlu Erkan Ş'ye (36) tabancayla ateş etti.

Şüpheli ve o esnada yanında bulunan kardeşi D.Ş. (22) kaçtı.

Yaralı baba ve oğlu ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sertif Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Erkan Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan D.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Firari cinayet zanlısı M.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor.