İzmir\'deki elektrik akımı davasında istinaf kararı sonrası tutuklu sanık kalmadı

İZMİR'de İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği davanın istinaf duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam ediliyor.

Kentte 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İnanç Öktemay'ın ailesi, yargılama sürecinde davadan çekildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Geçen ekim ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cezalar açıklandı. Heyet; Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl, Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Tarafların itirazları sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici için yeniden yargılama kararı verdi. Ayrıca Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş ve Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları nedeniyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Ceza Dairesi; sanıklardan Gediz Operasyon Takım Yöneticisi Abdülkadir Satık, Gediz Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, Gediz Operasyon Yöneticisi Alper Doğan, Gediz Elektrik Teknisyeni Erman Çarık, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, Gediz'de denetim görevlisi Hamza Bayram, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz arıza mühendisi Mert Ceylan, Gediz arıza onarım ustası Mesut Türkan ve Gediz yapı işleri uzman yardımcısı Mürsel Arıcı'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp tahliyelerine hükmetti. Sanıklardan Yavuz Üner'in adli kontrol şartı kaldırıldı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesine, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumları tespiti konusunda da rapor düzenlenmesine hükmetti. İstinaf mahkemesinde geçen mayıs ayında görülen duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edildi ve davada tutuklu sanık kalmadı. Öte yandan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun yargılanmasına da başlandı.

3'ÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA

Dava kapsamında hazırlanan 3'üncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, olayın meydana gelmesinde 2015'ten 2024'e uzanan bir sürecin etkili olduğu belirtildi. Raporda, 2015 yılında yer altındaki elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ve kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespitine yer verildi. Olayın tek bir ani hata sonucu meydana gelmediği, uzun süreli altyapı tasarım kusuru ile yapısal eksikliklerin de olayda etkili olduğu değerlendirildi. 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu imalatında elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmediği, 9 Ocak 2024 tarihli arıza onarımında ise riskin kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahalede bulunulduğu belirtildi. Raporda ayrıca yüzey suyunun yeterince tahliye edilememesi ile faz-toprak arızasını güvenli sürede ayıramayan koruma sisteminin birlikte etkili olması sonucu olayın meydana geldiği ifade edildi.

Bilirkişi heyeti, Doğan Kılıç ile Gediz Elektrik çalışanları Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı asli-ağır kusurlu buldu. Raporda 6 sanığın asli-ikincil, 7 sanığın tali-kuvvetli, 10 sanığın ise tali-zayıf kusurlu olduğu değerlendirmesi yapıldı. 13 sanığa ise kusur atfedilmedi.

Sanıkların yargılanmasına bugün 2'nci duruşmayla, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam ediliyor. Duruşmada taraf avukatları ile sanıklar hazır bulundu.