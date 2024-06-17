İzmir'deki Engelli Dostu Plajlar Belli Oldu - Son Dakika
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İzmir'deki Engelli Dostu Plajlar Belli Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin eşit ve adil bir şekilde tatil yapabilmesi için düzenlenen kıyı rampasına sahip plajların listesini paylaştı. Engelliler, Çeşme, Dikili, Karaburun, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'taki kıyı rampası bulunan 6 plajdan rahatlıkla denize girebilecek.

17.06.2024 10:54
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin eşit ve adil bir şekilde tatil yapabilmesi için düzenlenen kıyı rampasına sahip plajların listesini paylaştı. Engelliler, Çeşme, Dikili, Karaburun, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'taki kıyı rampası bulunan 6 plajdan rahatlıkla denize girebilecek.

Engelli yurttaşların kent yaşamında eşit ve adil şartlara sahip olması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili öncesinde kıyı rampaları bulunan halk plajlarının listesini paylaştı. Çeşme Ilıca Plajı, Dikili Halk Plajı, Karaburun Ardıç Plajı, Menderes Gümüldür Halk Plajı, Seferihisar Akarca Plajı ve Selçuk Pamucak Plajı'nın engellilerin denize girmesini mümkün kılacak kıyı rampalarına sahip olduğu belirtildi. İlk kurulumları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ilçe belediyelerine devredilen kıyı rampalarının bakım, onarım ve sezon başında kurulumları yine ilçe belediyeleri tarafından yapılıyor.  Kıyı rampasına sahip plajlarla ilgili detaylı bilgi için ilçe belediyelerinin iletişim numaraları ise şöyle;

Çeşme Belediyesi: 0232 729 87 29/ 724

Dikili Belediyesi: 0232 671 40 20/ 1402

Karaburun Belediyesi: 0232 444 35 56/ 9

Menderes Belediyesi: 0232 700 00 00/ 1019

Seferihisar Belediyesi: 0232 743 39 60/ 362

Selçuk Belediyesi: 0232 892 69 25

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Engelli Dostu Plajlar Belli Oldu - Son Dakika

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