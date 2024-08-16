İzmir'deki Yamanlar Yangınında Son Durum - Son Dakika
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İzmir'deki Yamanlar Yangınında Son Durum

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yamanlar yangını hakkında bilgi paylaştı ve yangının geniş alana yayıldığını belirtti. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor ve evlerini tahliye edenlerin açıkta bırakılmayacağı söylendi.

16.08.2024 18:56  Güncelleme: 19:17
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yamanlar yangını hakkında bilgi paylaştı, yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade etti. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Tugay, "evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün akşam Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayarak büyüyen ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu.

"Orman yangınına müdahale için arkadaşlar gerekeni yapmış. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle dağın eteklerinde olan Bayraklı'nın bazı mahallelerine çok yaklaştı. Yangın bazı evlere maalesef etki etti" diyen Başkan Tugay şunları kaydetti:

"Yerleşim yerleri için ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor"

"Son durumda Karşıyaka'da bir küçük sanayi sitesi var. Orada devam eden bir yangın var. Yoğun olarak arkadaşlarımız ona müdahale ediyorlar. Bayraklı'nın Körfez Mahallesi'nde, Doğançay Mahallesi'nde yoğun bir müdahale var.  Seyir Tepesi eteklerinde bir bölge var. Çiğli'ye kadar uzanmış durumda. Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Devam ediyor yangın ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz.

"Maddi hasar da yanan ormanlar da hepimizi çok üzüyor"

Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa'da ve Çeşme'de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli'de de yangın çıkmıştı ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Can kaybı inşallah hiçbir şekilde olmayacak. Ancak maddi hasar da yanan ormanlar da hepimizi çok üzüyor.  Yerleşim yerleri için ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor şu an. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız."

Yangında son durum

İzmir İtfaiyesi, 730 personel, 100'e yakın araç ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Onur Mahallesi'nin bir kısmı boşaltıldı. Sancaklı Köyü ve Doğançay'da çok sayıda ev hasar gördü. Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine yangın ulaştı. Birçok işyeri yanarken, yoğun kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki sokak hayvanlarının tahliyesini yaptı.

İzmir\'deki Yamanlar Yangınında Son Durum
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Yamanlar Yangınında Son Durum - Son Dakika

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