İzmir depreminin 6\'ncı yılında 117 kişi Bayraklı\'da anıldı, adalet çağrısı yapıldı

(İZMİR) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 6'ncı yılında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile İzmir Barosu, Bayraklı Deprem Anıtı'nda ayrı ayrı anma programları düzenledi. Programlarda depremde hayatını kaybedenler anılırken, deprem davalarının sonuçlandırılması, ihmallerin ortaya çıkarılması ve depreme dirençli kentlerin oluşturulması çağrısı yapıldı.

30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminin 6'ncı yılında hayatını kaybedenler Bayraklı'da düzenlenen anma programlarıyla anıldı. Bayraklı Kent Konseyi, Özkanlar Migros önünden başlayan sessiz anma yürüyüşü düzenlerken, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Bayraklı Deprem Anıtı'na güller bıraktı. İzmir Barosu da anıtta anma etkinliği gerçekleştirdi.

"ADALET MÜCADELESİNİN TAKİPÇİSİYİZ"

İzmir Barosu Başkanı Avukat Serhat Sökmen, baro tarafından düzenlenen anma programında yaptığı açıklamada, depremde üç meslektaşlarının da aralarında bulunduğu 117 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yargılamaların tamamlanmadığına dikkati çeken Sökmen, şunları söyledi?

"O gün yalnızca binalar yıkılmadı. Aileler dağıldı, hayatlar yarım kaldı. Anneler, babalar, çocuklar, kardeşler ve sevdiklerimiz aramızdan ayrıldı. Aradan 6 yıl geçti. Ancak kayıplarımızın acısı ve geride bıraktıkları boşluk hala ilk günkü gibi. Ancak biliyoruz ki bu acıya eşlik eden adalet arayışının karşılıksız kalmaması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü aradan geçen 6 yıla rağmen, depremde yaşanan yıkıma ilişkin yargılamalar hala tamamlanmadı. Yakınlarını kaybeden aileler, yıllardır mahkeme salonlarında adalet mücadelesi veriyor. Yaşanan yıkımda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesini, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyor.

Yaşadığımız büyük acılara rağmen önleyici tedbirlerin hala yeterince alınmadığını, yapı güvenliğine ilişkin sorunların devam ettiğini görüyoruz. Yaşam hakkının korunması, Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir yükümlülüktür. İzmir Barosu olarak kayıplarınızın anısını yaşatmanın, adalet mücadelenizin yanında durmanın ve hukuki süreçlerin takipçisi olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Deprem davalarının etkin biçimde sonuçlandırılması, ihmallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hesap vermesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önleyici tedbirlerin alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"DEPREMLERİN AFETE DÖNÜŞMESİ KAÇINILMAZ DEĞİL"

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen anma programında ise basın açıklamasını TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak okudu. Depremlerin doğal bir olay olduğunu ancak büyük can kayıplarının kaçınılmaz olmadığını belirten Atak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıcı sonuçlar; bilimsel ve teknik gerekliliklerin göz ardı edilmesi, yapı üretim ve denetim süreçlerindeki eksiklikler, yanlış kentleşme politikaları ve kamusal sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmemesiyle doğrudan ilişkilidir. İzmir'in ve ülkemizin yeni acılar yaşamaya tahammülü yoktur. Depremleri engelleyemeyiz; ancak bilimsel bilgiye, mühendislik ilkelerine ve kamusal sorumluluğa dayalı politikalarla yıkıcı sonuçlarını önleyebiliriz. Bunun için günü kurtaran uygulamalardan, sorumluluğu birbirine aktaran yaklaşımlardan ve afetleri yalnızca yaşandıkları gün hatırlayan anlayıştan vazgeçilmelidir.

TMMOB ve bağlı odaları olarak, mesleki bilgi ve birikimimizi toplumun yararına kullanmayı, kentlerimizin ve yurttaşlarımızın yaşam hakkını savunmayı sürdüreceğiz. Bilimin ve tekniğin rehberliğinde, kamusal sorumluluğu esas alan, güvenli ve yaşanabilir kentler için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 30 Ekim 2020 İzmir Depremi'nde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor; benzer acıların yaşanmaması için gerekli sorumlulukları yerine getirmeyenleri kamuoyu önünde sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Depreme dirençli kentler ve güvenli bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz."