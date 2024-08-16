İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nda Fil Winner\'ın 22. Yaş Günü Kutlandı

Güncel

TBMM\'deki oturuma neden katılmadı? Özel\'in geçerli bir mazereti var

(İZMİR) - Dünya Fil Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda ailesi ile birlikte hayatını sürdüren fil Winner'ın 22. yaş günü kutlandı. Winner, yurttaşların da katıldığı doğum günü partisinde, alkışlar eşliğinde meyvelerden hazırlanan doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde 132 türde 1730'dan fazla yaban hayvanını barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, farklı bir heyecana sahne oldu. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN), 2012'de "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde (REDLIST) bulunan fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek için ilan ettiği Dünya Fil Günü'nde, İzmir'de dikkat çeken bir etkinlik yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan parkta, 3 kız babası 6 ton ağırlığındaki Winner filin 22. yaş günü kutlandı. Parkın ziyaretçileri de bu eşsiz kutlamaya, alkışlar ve doğum günü şarkılarıyla eşlik etti. Eşi Begümcan ve kızları İzmir, Deniz, Ege ile keyifli bir gün geçiren Winner, kendisi için özel olarak hazırlanan meyveli doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

Park ziyaretçileri Winner'ın doğum gününü kutladı

Özellikle çocuk ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği doğum günü partisini büyük bir coşkuyla izleyen İnci Nehir Hatipoğlu, "Biz Bursa'dan geliyoruz. Sadece Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldik ama Winner'ın doğum günü olduğunu öğrendik. Çok güzel bir organizasyondu. Çok hoş oldu" dedi.

Dilek Süpür de çok güzel bir organizasyona şahitlik ettiklerini belirterek, "Hiç beklemiyorduk. Parkı gezmeye geldik ve şansımıza böyle bir olaya şahit olduk. Hayvanlara böyle özel ilgi gösterilmesi çok güzel" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, Winner'ın Doğal Yaşam Parkı'na ayak basan ilk hayvan olduğunu söyledi. 22 yaşını kutladıkları Winner'a güzel bir doğum günü partisi hazırladıklarını anlatan Gökhan Özdemir, "Çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin ilk fil ailesi burada. Biz daha ileriki yıllarda, daha büyük aile ortamında doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz" dedi.

Parkta, hayvan refahına ve hayvan sağlığına uygun en iyi ortamı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Hayvanat bahçeleri konsepti, artık çok ilerledi. Burası da İzmir Doğal Yaşam Parkı. Doğasına en uygun şekilde onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakımları ve beslenmeleri en iyi şekilde yapılıyor. En kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tırnakları törpülendi, ayak bakımı yapıldı

Fil ailesinin ayak ve tırnak bakımları periyodik olarak yapılıyor. Yine bu özel günde Winner filin ayak bakımı, Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı ve Veteriner Sağlık Teknikeri Hüseyin Dilber tarafından yapıldı. Hayvan Sağlığı Şefi Veteriner Hekim Yonca Özgen, dünyadaki en büyük karasal memelilerden olan fillerin, ayak bakımlarının önemine dikkat çekti.

Özgen, "Ayakların bakımını haftada 2-3 kez yapıyoruz. Ayrıca tırnaklarını kesiyoruz, törpülüyoruz. Ayakaltındaki fazla dokuyu alıyoruz. Buna fillerin pedikürü diyebiliriz. 2-3 ayda bir bu işlemi tekrarlıyoruz. Tabanı düzeltiyoruz ki ona daha konforlu, daha rahat bir bası sağlayalım. Fillerimiz toprak zemine bassın, konforlu basış sağlasın, daha rahat yürüsünler diye İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın planlaması yapıldı"dedi.

Ayak izinin pankartı asıldı

Doğum günü kutlamasında İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ayak basan ilk hayvan olan Winner'ın sağ ön ayak izi de çıkarıldı. Pankart olarak hazırlanan ayak izi, parkta asıldı.

Türkiye'de doğan ilk filin babası

18 Ağustos 2002 günü İsrail'in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve 2008'de Liguria isimli gemi ile İzmir'e getirilen Winner, 3 ay boyunca Fuar Hayvanat Bahçesi'nde Begümcan'la birlikte yaşadı. 2008 yılının Ekim ayında Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nın açılmasının ardından Begümcan ve Winner, 15 bin metrekarelik yeni yaşam alanlarına taşındı. 5 Şubat 2011'de Türkiye'de doğan ilk filin babası olan Winner, ailesiyle her yıl 1 milyona yakın insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye'de, biri Gaziantep 5'i İzmir olmak üzere toplam 6 fil yaşıyor.