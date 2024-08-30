İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 93'üncüsü "teknoloji" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kültürpark Lozan kapısında düzenlenen açılış töreninde, programa gelirken İzmir Fuarı'nın geçmişini düşündüğünü söyledi.

Fuarda çağın ve teknolojinin yakalanması ile inovasyon, Ar-Ge'ye yönelik çok önemli işlerin yapıldığı bir zeminin oluşturulması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Fuar yeniden Türkiye'nin bir çekim merkezi haline gelmeli. Ben bu fuarda Amerika'yla Rusya'nın teknoloji savaşlarına şahitlik yapmış bir çocuğum. Çocukluğumda gazetelerde haberler çıkardı. 'Rusya bu sene aya yolladığı kozmonotun kıyafetini getirecek. Ay'ın etrafında dönen uzay aracını sergileyecek'. Amerika öbür sene aydan taş getirir. Ay'da yürüyen örümcek adlı aleti getirirdi. İşte Ay'da kenetlenen 2 uzay aracının parçalarını getirir İzmir'de kenetlerdi. Burada yarışırlardı. Bence İzmir hem Türkiye'deki yeriyle hem dünyadaki yeriyle 40, 60-70 ve 80'lerde yaptığını bugün yapacak olsa dünyanın en önemli teknoloji fuarı, dünyanın araştırma geliştirme inovasyon konularında ya da şirketlerin kendi alanlarında mesela Ar-Ge departmanlarının yarıştığı bir alan haline gelebilir. Bence gelmelidir. Bu potansiyeli, bu birikimi, bu vizyonu vardır. O açıdan bu senenin temasını böyle belirlenmiş olmasını da son derece önemsiyorum."

Özel, yerel seçimlerde teknolojiden ve yapay zekadan faydalandıklarını, bunun da çok fazla faydasını gördüklerini ifade ederek, yapay zekanın önerdiği bir adayın da belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

Seçimlerde yapay zekanın analizleriyle, son 10 günkü miting programını tamamen ölçme değerlendirmeye göre yaptıklarını hatırlatan Özel, "Kesin kazandığımız veya kaybettiğimiz yerlere gitmedik. Gittiğimiz yerde sorun ne? Nasıl kazanırız? Onu gördük, gittik, onu konuştuk. Artvin'de oldu, Marmaris'te oldu, Edirne'de oldu. İzmir'in birçok ilçesinde de o oldu. Seçimlere 10 gün kala belediye başkanlarımıza mahallelerinin güçlü ve zayıf yönleri ile hangi söylemin ikna edeceğini kelime bulutunda bulup yolladık." dedi.

İzmir'in zaman zaman tepki gösteren, hak ettiğini görmediğinde ve almadığında sözünü esirgemeyenlerin bir kent olduğunu belirten Özel, yaptığı bir konuşma nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nu dün ziyaret ettiğini söyledi. Özel, Kayserilioğlu'nu partilerinin kuruluşuna davet ettiğini ancak kendisi daha 24 saat geçmeden bu davete karşılık vererek fuar açılışına katıldığını vurguladı.

Bazılarının kutuplaşma istediğini vurgulayan Özel, kutuplaşmaya, kavgaya karşı olduklarını sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Atatürk'ün mirası fuarı 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla açmalarının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İzmir fuarının her zaman zamanın ötesine geçtiğini belirten Tugay, tarih boyunca pek çok ekonomik kriz ve savaşa şahit olan fuarın ara verilmeden düzenlenmeye devam edildiğini kaydetti.

Öte yandan, fuarın özel konuğu insansı robot Sofia sahneye çıkıp kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Konuşmaların ardındın fuarın açılış kurdelesini kesen CHP Genel Başkanı Özel ve protokol üyeleri, stantları gezip fuara katılanlarla sohbet eti.

9 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak fuarda, çok sayıda etkinlik ve konser düzenlenecek.