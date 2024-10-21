İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin Ek Hizmet Binası İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika
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İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin Ek Hizmet Binası İnşaatı Hızla İlerliyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 549 milyon liralık yatırımla depreme dayanıklı ek hizmet binası inşaatını hızla sürdürüyor. 455 fore kazık imalatından 330'u tamamlandı ve inşaatın 2025 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

21.10.2024 10:03  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında çalışmalar hızla ilerliyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilecek modern binada temel çalışmaları titizlikle sürerken 455 fore kazık imalatının 330'u kısa sürede tamamlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. 549 milyon liralık yatırımla Temmuz ayında başlayan inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından hazırlanan ek hizmet binası projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 11 bin metrekarelik inşaat alanında temel çalışmalarını sürdürüyor. Depreme karşı dirençli inşa edilecek yapıda derinliği 21 metreye kadar inen 455 fore kazık imalatı büyük ölçüde tamamlandı.

"Planladığımızdan hızlı ilerliyoruz"

Ek hizmet binası inşaatına Temmuz ayında başladıklarını bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Şefi Ece Bahar, "İnşaatın temelinde 455 fore kazık kullanacağız. Çalışmalar planladığımızdan çok daha hızlı ilerliyor. Şu ana kadar 330 fore kazık imalatı bitti. İki hafta içerisinde temel imalatlarına başlıyoruz. İzmir halkına uzun yıllar hizmet edecek depreme karşı dirençli bir bina yapıyoruz. Başkanımız Cemil Tugay da çalışmaları yakından takip ediyor. Şu anda inşaatımız yüzde 11 seviyesine geldi. Projemiz 2025 yılı sonunda tamamlanacak ancak daha hızlı bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ultra modern yeni ameliyathanemiz olacak"

Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini aktaran Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bayram Köse ise "30 Ekim 2020 İzmir depreminde C blokta meydana gelen hasar nedeniyle binamızda bulunan acil servis, ameliyathaneler, çocuk servisi, yeni doğan servisi ve kadın doğum servisi kullanılamaz haldeydi. Eksikliklerimizin giderilmesi için ek hizmet binasına ihtiyaç duyduk ve hastanemizin temeli atıldı. Ek hizmet binamız hizmete girdiğinde ultra modern yeni ameliyathanemiz, donanımlı, modern, geniş bir yoğun bakım ünitemiz, yeni doğan, kadın doğum servislerimiz olacak. Hastalarımız mağdur olmasın diye yıkılan binadaki eksiklerimizi palyatif çözümlerle, üniteler kurarak sürdürmeye çalışıyoruz. Yeni yapılacak ek hizmet binası hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet vermemize imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Modern ve tam teşekküllü

Bazı birimleri 30 Ekim 2020'deki İzmir depremi nedeniyle hasar alan hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi amacıyla zemin katla beraber 7 katlı yeni bina inşa edilecek. Hastanenin ek binasında 34 hasta yatağının yer alacağı odalar, ikinci basamak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan yoğun bakımı, 6 ameliyat salonu, acil servis, kafeterya ve toplantı salonu yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin Ek Hizmet Binası İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika

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