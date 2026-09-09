İzmir’in işgalden kurtuluşunun 104. yılı... Karabağlar’da Kurtuluşun Şehri İzmir Fotoğraf Sergisi açıldı

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını, İFOD iş birliğiyle düzenlenen "Kurtuluşun Şehri İzmir" fotoğraf sergisiyle kutladı. 13 fotoğraf sanatçısının 40 eserinin yer aldığı sergide, kentin tarihsel ve kültürel belleği fotoğraf kareleriyle yeniden hayat buldu.

Karabağlar Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) iş birliğiyle düzenlenen "Kurtuluşun Şehri İzmir" fotoğraf sergisiyle kutladı. 13 fotoğraf sanatçısının 40 eserinin yer aldığı sergide, İzmir'in tarihsel ve kültürel belleği fotoğraf kareleriyle günümüze taşındı.

KINAY: "BELEDİYE HERKESİN EVİ"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İFOD Başkanı Tayfun Kocaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışında, İzmir'in kurtuluş mücadelesindeki tarihsel önemine vurgu yapıldı.

Başkan Kınay, göreve geldiğinden bu yana, belediyenin ana hizmet binasında bulunan alanı bir sergi salonuna dönüştürmenin hayalini kurduğunu belirterek, belediyeye yolu düşen herkesin duygusuna ve düşüncesine dokunan bir alan oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sergiye katkıları nedeniyle İFOD'a teşekkür eden Kınay, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Her fotoğraf karesinin bir anı, kokuyu ve duyguyu taşıdığını dile getiren Kınay, "Karabağlar herkesin evi, belediye de herkesin evi. Biz attığımız her adımda bu duvarların, bu binanın bir anlamı olmasını istiyoruz. Halkın binasında halkın iradesini, demokrasiyi, cumhuriyeti ve özgürlüğü savunan, halk için çalışan bir belediye olarak her adımımız nereden geldiğimizin ve nereye gideceğimizin göstergesi olsun" dedi.

"İZMİR KENDİNİ YENİDEN VAR EDEN BİR KENT"

İzmir'i direnişin, kurtuluşun, kuruluşun, ilk kurşunun, çağdaşlığın ve aydınlığın simge kenti olarak tanımlayan Başkan Kınay, yaşadığı tüm acılara, darbelere ve yangınlara rağmen kentin kendisini yeniden var ettiğini vurguladı. Yokluktan var edilen bir ülkede İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında geçmişten bugüne taşınan mücadelenin sorumluluğunu hatırlatan Kınay, "Biz o mücadeleyi olması gerektiği yere ne kadar götürebildik ve neresinde durduk? Onu da kendimize sormamız gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

"İYİ Kİ DOĞDUN İZMİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşun ardından çağdaşlaşma yolundaki mücadeleye ilişkin "Asıl savaş şimdi başlıyor" sözünü hatırlatan Başkan Kınay, aynı inanç ve kararlılıkla yalnızca İzmir'de değil, ülkenin dört bir yanında daha yaşanabilir kentler için sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kınay konuşmasını, "Bütün o ödenen bedellerin karşılığında neye sahip olduğumuzu bildiğimiz, sahip olduklarımızı daha da ileriye taşıdığımız güzel günlerimiz olsun. İyi ki doğdun İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bize aynı duyguyu tekrar tekrar hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

KOCAMAN: "İZMİR'E BİR BORCUMUZ VAR"

İFOD Başkanı Tayfun Kocaman da "Kurtuluşun Şehri İzmir" sergisindeki fotoğrafları bir albüm haline getirerek belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden dijital ortamda sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirtti.

Başkan Kınay'a sanata ve sanatçıya verdiği destek için teşekkür eden Kocaman, İzmir'in Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı tarihsel öneme dikkati çekti. Kocaman, "İzmir gerçekten kurtuluşun şehri. Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan mücadele, Atatürk'ün ordularının İzmir'e girmesiyle zafere ulaştı. Biz İzmir için varız. İzmir'e bir borcumuz var. Elimizden geldiğince fotoğraf üreterek İzmir'i yaşatmak, kayıt altına almak ve bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu borcu ancak böyle ödeyebiliyoruz ve İzmir'e her zaman minnettarız" dedi.

Açılışın ardından sergiye katkı sunan fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgeleri takdim edildi. "Kurtuluşun Şehri İzmir" fotoğraf sergisi, 18 Eylül'e kadar Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda ziyaret edilebilecek.