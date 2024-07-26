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İzmir'in sıcağından kaçıp Gümüşhane'de serinlediler

Gümüşhane doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

GÜMÜŞHANE - Yaklaşık bin 500 kilometre uzaktaki İzmir'den Gümüşhane'ye gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 9 Eylül Dağcılık Kulübü üyeleri Gümüşhane'nin eşsiz güzelliklerini keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Eşsiz doğal güzellikleri, göz alıcı yaylaları ve gizemli tarihi kalıntılarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran Gümüşhane Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karadeniz turu kapsamında İzmir'den Gümüşhane'ye gelen 29 kişilik 9 Eylül Dağcılık Kulübü üyeleri kentin büyüsüne kapılarak unutulmaz bir maceraya atıldı. Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği yöneticisi ve fotoğraf sanatçısı Metin Aydın'ın rehberliğinde şehrin doğal güzelliklerine hayran kalan ekip, yaklaşık 3 bin metredeki buzul göllerinde yüzerek serinledi.

Toplam 7 günlük Gümüşhane turunda çadırlı kamp kuran doğaseverler ilk olarak Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları ve Çıkrıkdüzü Yaylası mevkiinde yürüyüş gerçekleştirip Kabaktepe Şehitliğinde İstiklal Marşı'nı okuyup kamp yaptılar. Ardından ekip Torul ilçesi sınırlarında Artabel Gölleri Tabiat Parkına giden grup ünlü alabalık çiftçilerinin olduğu bölgede kamp kurdu.

Ertesi günü 9 kilometrelik Artabel parkurunu yürüyüp yaklaşık 3 bin metrede suyun en temiz halinin olduğu buzul göllerinde yüzerek serinleyip yorgunluklarını atan doğaseverler sonraki gün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde bulunan köy odalarını ziyaret etti. Çorak köyüne bağlı ve etrafındaki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylasına kamp kuran 9 Eylül Dağcılık Kulübü üyesi sporcular ertesi gün Dumanlı köyü sınırlarındaki Santa Harabelerinde yürüyüş yaparak programlarını sonlandırdı.

"Cennet neresi diye tarif et deseler buraları tarif ederim"

Organizasyon sorumlularından Neşe Balkanlı, "Türkiye'nin gizli hazinesi güzel şehir" olarak nitelendirdikleri Gümüşhane'yi geçen yılın ardından ikinci kez ziyaret ettiklerini belirterek "Geçen sene ilk olarak buraya geldik. Bu sene 29 kişiyle İzmir'den 9 Eylül Dağcılık Kulübünden geldik. Buraları Türkiye'ye tanıtmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Cennet neresi diye tarif et deseler buraları tarif ederim. Kültürel, tarihsel ve doğa harikaları olan bir kent" ifadelerini kullandı.

"Burada yaşayanlar çok şanslı"

Karadeniz bölgesine daha önce geldiğini dile getiren Hatice Efe ise "Çiçekleri çok seviyorum. Bu kadar değişik çiçeğin bir arada olması, muhteşem renkleri beni mest etti. Keşke evimin bahçesi buralarda olsa ya da evim buralarda olsa. Çok güzel. Burada yaşayanlar çok şanslı. Bu yeşillik sanki hep bahar. Bu kadar güzellik olur mu? Çok güzel. Tabii bunu bize yaşatan, bu güzellikleri gösteren Neşe Balkanlı ablama çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Diğer bir sporcu Zeynep Fırat da "9 Eylül Dağcılık Kulübünün kamplı etkinliği kapsamında Gümüşhane'ye geldik. Bu bize çok büyük haz ve mutluluk veriyor. Doğası çok güzel. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum ve çok mutluyum" dedi.

"Buralara gelenlerin çok mutlu döneceklerinden eminim"

Gümüşhane'ye geldiklerinde kendilerini güzellikler içerisinde bulduklarını kaydeden Aysel İzmir'den ise "Çok güzel bir etkinlik için Gümüşhane'ye geldik. Kentin güzel yaylalarını, güzel sularını, güzel doğasının içerisinde bütün güzellikleri içimize çekerek, içimize sindirerek dolaşıyoruz ve çok mutluyuz. Herkesin buralara gelip bu güzellikleri görmesini ben canı gönülden istiyorum, temenni ediyorum. Ülkemiz çok güzel, doğası çok güzel, sularımız, ağaçlarımız, bitkimiz, endemiğimiz, her şeyimiz çok güzel. Buralara gelenlerin çok mutlu döneceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.