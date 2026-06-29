İzmir'de 25 Noktada Yol Çalışması: Başkan Tugay Sahada İnceledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaz aylarında kent genelinde yürütülen yol çalışmalarını sahada inceledi. İzmir genelinde 25 noktada yol yenileme çalışması yürütüldüğünü belirten Başkan Tugay, "Tüm çalışanlarımız 24 saat esasına göre büyük özveriyle çalışıyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin yüreği ferah olsun" dedi.

Tugay, kentin dört bir yanında gece gündüz asfalt çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi emekçilerini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından Konak Toros Caddesi ile Karşıyaka'da Örnekköy ve Zübeyde Hanım mahallelerini bağlayan 7532. Sokak'taki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tugay'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu eşlik etti. İncelemelerde emekçileri özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Tugay, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlara ikramda bulundu.

"KAN, TER İÇİNDE ÇALIŞIYORLAR, MİNNETTARIM"

Başkan Tugay'ın ilk durağı Ulubatlı Mahallesi'ndeki Toros Caddesi oldu. Toros Meydanı'ndan başlayarak çalışmaları inceleyen Başkan Tugay, mahalle sakinleri ve esnafın yoğun teşekkürleriyle karşılandı.

Sahada emek veren tüm çalışanlara teşekkür eden Tugay, "Bu caddede bir süredir doğal gaz, temiz su ve yağmur suyu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar tamamlandı ve bir miktar zaman aldı. Şimdi üst kaplamayı yapıyoruz. Toros Caddesi, birkaç mahallemizin kullandığı önemli ana arterlerden biri. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçildi. 40 dereceye yakın sıcaklık var. Burada çalışan arkadaşlarımız sabaha kadar mesai yapmaya devam edecek. Belediyemizin tüm çalışanları, 24 saat boyunca şehrin her türlü sorununu çözmek için büyük özveriyle çalışıyor. Kan ter içinde emek veriyorlar. Bu arkadaşlarımıza minnettarım; gerçekten haklarını ödeyemeyiz diye düşünüyorum. Bunun İzmir halkı tarafından da bilinmesini çok önemsiyorum. Çok ince ve hassas bir iş yapıyorlar. Ciddi deneyim gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"25 AYRI NOKTADA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Yol yenileme yatırımlarının hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Şu an İzmir'in farklı noktalarında 25 ayrı yerde çalışma yürütülüyor. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede vatandaşlarımızın genel şikayetlerini azaltacak bir noktaya geleceğiz. Sabırları için mahallelerimize, destekleri için muhtarlarımıza ve en önemlisi emek veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık bin 200 metrelik yol, ekiplerin gece çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Yenilenen cadde Konak'ın Ulubatlı, Mustafa Kemal ve Saygı mahallelerinin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Saygı Mahallesi Muhtarı Ender Eren ise çalışmaların üç mahallede yaşamı kolaylaştırdığını belirterek, "Bu cadde, Toros Meydanı, Mehmet Akif, Ulubatlı ve Saygı mahallelerinin kesişim noktası. Üç muhtarımız da süreci yakından takip ediyor. Yaklaşık bir yıl önce kurumların kazı çalışmaları vardı ve bu durum vatandaşlarımızı zorlamıştı. Sağ olsun Cemil Başkanımızın talimatları ve ekiplerin çalışmasıyla her taraf yenilendi. Hizmetler devam edecek. Başkanımızın gelmesi bize ayrıca motivasyon ve güç verdi" diye konuştu.

"HIZLI VE DÜZGÜNCE İŞLERİNİ YAPTILAR"

Mahalle esnafı Önder Demirtaş, "Burada yıllardır esnafız. Ekipler çok güzel çalışıyor. Hızlı, saygılı ve düzenli bir şekilde işlerini yaptılar. Biz de çok mutlu olduk. En azından tozdan ve kirlilikten kurtulduk, memnunuz. Burada ciddi bir ihtiyaç vardı, giderildi ve giderilmeye de devam ediyor" dedi.

Bölge sakini Şemsettin Demirtaş ise, "Bir esnaf olarak burada çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Vatandaşa karşı saygılarını eksik etmediler. Her zaman böyle çalışılmasını isteriz. Buralar kötü durumdaydı. Şimdi çok güzel oldu. Vatandaş da mutlu, inşallah böyle devam eder. Allah hepinizden razı olsun. Başkanımız da geldi, bizimle konuştu, halkın arasına girmesi bizim hoşumuza gidiyor" şeklinde konuştu.

"HERKESİN YÜREĞİ FERAH OLSUN"

Başkan Cemil Tugay, gece mesaisinde Örnekköy ile Zübeyde Hanım mahallelerini bağlayan 7532. Sokak'taki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Karşıyaka'nın önemli arterlerinden olan ve ehliyet sınavlarının da yapıldığı bir kilometreyi aşkın geniş caddede zemin sorunları bulunduğunu belirten Tugay, yolun tamamen yenilendiğini ifade etti. Gündüz Toros Caddesi'ndeki çalışmaları da ziyaret ettiklerini hatırlatan Tugay, "Akşam saatlerinde görev yapan arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için buradayım. Hepsinin eline sağlık. Bu yol ve benzeri çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin yüreği ferah olsun. Yakında hiçbir yerde yol sorunu kalmayacak" dedi.

KARŞIYAKA'NIN ANA ARTERLERİ YENİLENİYOR

Karşıyaka'da Örnekköy Mahallesi'nin önemli ulaşım akslarından biri olan 7532. Sokak'taki çalışmalar hızla ilerliyor. Direksiyon eğitim güzergahı olarak da kullanılan yaklaşık bir kilometrelik yolda eski ve bozuk zemin tamamen sökülerek yeni asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Karşıyaka'nın ana arterleri olan Yalı Bulvarı, Cevdet Bilsay Caddesi, 1671. Sokak ve Girne Bulvarı'nın ilk etabında yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Örnekköy 7532. Sokak'taki çalışmaların ardından Girne Bulvarı'nın ikinci etabında da çalışmaların başlayacağı bildirildi.