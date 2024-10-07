İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İzmir Körfezi Eylem Planı, Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak, 'Mavi bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecek" dedi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından, 22 ve 23 Ağustos'ta balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı. Ayrıca körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapıldı. İncelemeler sonucunda İç Körfez'de deniz suyu hareketliliği ve sirkülasyonunun neredeyse durma noktasına geldiği belirlendi. 5 Eylül'de Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'ne açılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. İzmir Körfezi'nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantı sonunda kamuoyuna duyurulacak. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

'ELDE EDİLEN SONUÇLARI İZMİR HALKI VE TÜM KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ'

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, "İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri olayı ile kamuoyuna yansıyan çevresel kirliliğin önlenmesi için 5 Eylül tarihinde Sayın Bakanımızın başkanlığında ilk toplantımızı yapmıştık. Toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturularak bir ay içerisinde acil eylemlerimizin kasım ayı sonuna kadar da uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi kararını almıştık. Bu karara istinaden Bilim Kurulumuz 3 alt çalışma grubuna ayrılmış ve 17-18 Eylül tarihlerinde burada Bilim Kurulu alt çalışma grupları toplantısı yapılmıştır. Bilim Kurulumuzca yapılan tespitlerde başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak iyileştirilmesi, körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi'nde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. Ayrıca İzmir Körfezi'nin ekosisteminin daha iyi anlaşılması, dip yapısında tarama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bugüne kadar İzmir Körfezi'ne yönelik yürütülen çalışmalarda ele alınan verilerin değerlendirilerek ayrıntılı araştırma ve değerlendirmelerin yapılması hususları da belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İ SEVEN HERKESİ DESTEK VERMEYE VE ETKİN KATILIM SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Körfezi'ni kaderine terk etmemek için bölgede yaşanılan çevresel olumsuzluklara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle Bilim Kurulu üyelerimizce acil eylem planı hazırlanmıştır. Planın uygulanması noktasında Bakanlığımız koordinesinde, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek ve kaydedilen ilerlemeler, düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla Bakanlığımızca izlenecektir. Plan kapsamında yapılan çalışmalara yönelik olarak elde edilen sonuçları da değerli İzmir halkı ve tüm kamuoyuyla paylaşacağımızı burada ifade istiyorum. Bu noktada yapılacak tüm çalışmalara sadece Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz."

'MAVİ BİR İZMİR KÖRFEZİ VİZYONUYLA YÜRÜTÜLECEK'

Yapılan tespit kapsamında Bilim Kurulu ile körfezin yaşadığı sorunlara karşı kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin neler olması gerektiği konusunda da çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Varank, "Orta ve uzun vadeli çalışmalarımız tamamlandığında bunları yine sizlerle paylaşmış olacağız. İzmir Körfezi Eylem Planı, Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak 'Mavi bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecek. Bakanlığımız tüm bu süreçte etkin şekilde koordinasyon ve denetim görevini de yürütecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eylem planı kapsamındaki çalışmalara da katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte İller Bankası'yla belediyemizin taleplerini de yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.