İzmir Merkezli Suç Operasyonu: 40 Gözaltı

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İZMİR merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezli aralarında İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'nda bulunduğu 8 ilde 44 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheli gözaltına alınırken, 20 şüphelinin daha önceden tutuklandığı belirtildi. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Aramalarda el konulan materyallerin de incelendiği belirtildi.