İZMİR Meslek liseliler, Robot ve Matematik Olimpiyatları\'ndan ödüllerle döndü (VİDEO EKLENDİ)

Güncel

İZMİR Konak Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi (MTAL) ve İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Robot ve Matematik Olimpiyatları'nda farklı kategorilerde dünya şampiyonu oldu.

Konak Çınarlı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, İtalya'nın başkenti Roma'da 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiad World Championship'e (Robot ve Matematik Olimpiyatları) katıldı. Bini aşkın yarışmacının yer aldığı, toplam 18 kategoride düzenlenen yarışmada, Konak Çınarlı MTAL'den Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tolga Orhanoğlu ve Gürkan Lokman'nın danışmanlığında 11'inci sınıf öğrencileri Şahan Anıl Şahin ve Umut Rıza Söylemez, 12 ülkeden yarışmacıların katıldığı 'Sağlık Teknolojileri Girişimcilik' kategorisinde 14 finalist takım arasından cilt kanserinin erken teşhisi için yapay zeka destekli bir mobil uygulama olan 'DermaScan AI' projeleriyle 1'inci oldu.

ÇİFTE BAŞARI KAZANDILAR

İTO Vakfı Süleyman Taştekin MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Alper Kuloğlu rehberliğinde, 12'nci sınıf öğrencileri Naz Duymaç, Hiranur Kesik, Şevval Naz Akagündüz, Tuğra Ege Ses ve 11'inci sınıf öğrencisi Tevfik Ege Özdivrik, Görüntü İşleyen Otonom Dron projeleriyle 'Otonom Dron' kategorisinde dünya 1'incisi, Batmayan Gemi projeleriyle 'Mavi Girişimcilik' kategorisinde dünya 2'ncisi olarak çifte başarı kazandı.

'SİSTEMİN İÇİNDEKİ LARLA EŞLEŞTİRİYOR'

'DermaScan AI' projesine ilişkin bilgi veren Konak Çınarlı MTAL öğrencisi Umut Rıza Söylemez, "Diyabet hastasıyım. Hastanelerdeki yoğunluğu, randevu bulmanın uzun süreçler olduğunu biliyorum. Kanser teşhisinin hızlı konulması için bu yöntemi bulduk. Projemizle insanlar hastaneyle uğraşmayacak, süreç uzun sürmeyecek ve hastanelerdeki yoğunluk azalacak diye düşündük. Akıllı cihazların kamerasıyla vücudunuzda şüphe duyduğunuz bölgelerin fotoğrafını çekip, sisteme yüklüyorsunuz. Yapay zeka çekilen fotoğrafı sistemin içindeki fotoğraflarla eşleştiriyor. Fotoğraflar eşleşiyorsa, 'Kanser olma riskiniz var' diye uyarı veriyor. Sistemde 3 binden fazla fotoğraf var. Projeyi daha da geliştirmeyi, bir havuz oluşturup direkt doktorlara yönlendirebilen bir randevu sistemi oluşturmak istiyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA ALANINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR'

Konak Çınarlı MTAL Bilişim Teknoloji Öğretmeni Tolga Orhanoğlu da öğrencilerinin kazandıkları başarıyla emeklerinin karşılığını alıp, haklı bir gurur yaşattıklarını söyledi. Orhanoğlu, öğrencilerin çok fazla proje yapmak istediklerini, özellikle yapay zekayla ilgilendiklerini söyleyerek, "Yetenekli öğrencilerden iş dünyasında faydalanılmasını sağlamak amacıyla da yapay zeka alanında çalışmak istiyorlar" dedi.

'PROJENİN ÖNÜ AÇIK VE GELİŞTİRİLEBİLİR'

'Otonom Dron' kategorisinde başarı getiren Görüntü İşleyen Otonom Dron projelerini anlatan İTO Vakfı Süleyman Taştekin MTAL öğrencisi Tevfik Ege Özdivrik, "Dronla ilgili yaptığımız bir araştırmanın ardından var olan bir kodu geliştirerek takım arkadaşlarım ve hocalarımın desteğiyle dünya 1'inciliği elde ettik. Otonom dron, görüntü izleyerek çizgi takibi yapıyor. Bir nevi arabalardaki sistemin drona aktarılması olarak düşünülebilir. Bir renk seçiyorsunuz, belirlediğiniz renk dışında farklı renkleri görürse yoluna devam ediyor, farklı bir renk görmezse duruyor. Trafikte Yeni kullanılmaya başlanan plaka okuma sistemiyle bire bir. Önü açık ve geliştirilebilir kod olduğu için her alanda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

'CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRECEK BİR SİSTEM'

Dünya 2'nciliği getiren Batmayan Gemi projelerini anlatan İTO Vakfı Süleyman Taştekin MTAL öğrencisi Naz Duymaç ise "Projemiz can ve mal kaybını en aza indirerek tahliye süresini uzatmak üzere gemiler için yapılmış bir sistem. Bu sistemde kauçuk hava yastıkları var. Su seviye sensörleri suyun seviyesini ölçüyor, suyun seviyesine göre ledleri yakıyor. Kaptan tehlikeli bir durum olduğuna karar verirse sistemi çalıştırıyor. Alttan şişen hava yastıkları gemiyi suyun üzerine çıkarıyor. Yanlarda bulunan hava yastıkları da geminin dengede durmasını sağlıyor. Gemi su üzerinde dengede dururken tahliye süresi uzuyor" dedi. Çevreye ve insanlara yararlı bir proje yapmayı hedeflediklerini belirten Hiranur Kesik ise projeyi geliştirmek istediklerini dile getirdi.

'ÖĞRENCİLERİ KODLAMA VE ROBOTİK SİSTEMLERE YÖNLENDİRDİK'

İTO Vakfı Süleyman Taştekin MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, Alper Kuloğlu ile 'Maker Kulübü' açtıklarını, okuldaki öğrencileri kodlama ve robotik sistemler üzerine yönlendirdiklerini belirtip, "Dron teknolojileri üzerine eğitim verdik. Yeni öğrenciler yetiştirerek sistemi devam ettirdik. Öğrencilerimize mavi girişimcilik ve dron teknolojilerini tanıtarak, 2,5 seneden biraz daha fazla sürede bu seviyeye getirdik" diye konuştu.