İzmir Valiliği\'nden, Büyükşehir\'e \'TUSAŞ saldırısı\' cevabı

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İZMİR Valiliği'nden, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşi M.A.'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen yazıya verilen cevapta, "Birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdanı muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir." denildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlendi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi. Alçiçek'in diğer kardeşi M.A.'nın da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

'VALİLİĞE YAZI YAZDIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2 Kasım'daki Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren kişilerden birinin İZENERJİ A.Ş'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söylemişti. Başkan Tugay, açıklamasında, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" dedi.

GÖRÜŞ SORULMASI, EN HAFİF DEYİMLE ABESLE İŞTİGALDİR

İzmir Valiliği'nden, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen yazıya yanıt geldi. Valilikten gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyeniz ve bağlı şirketleriniz tarafından bugüne kadar yüzlerce insanın işine son verilmiş ve bu insanlar işten çıkartılmadan önce, bir hukuki değerlendirme yapılarak, Valiliğimizden görüş (hukuken böyle bir görüş alınmasına gerek olmadığı malumunuzdur) istenmemiştir. İlgi yazılarınıza konu kişi? Birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdani muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir. Bilgilerinize rica ederim."