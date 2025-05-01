İzmir ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli noktalarda toplanan gruplar, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Burada sendika ve siyasi partilerden çok sayıda kişi türküler eşliğinde halay çekti.

Programa katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile siyasi parti ve sendika temsilcileri alandaki işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

Manisa

Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu öncülüğünde Sultan Camisi önünde başlatılan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Yürüyüş sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Meydanda görevleri sırasında hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Denizli

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan işçiler, Ulus ve Tokat caddeleri kavşağına yürüdü.

Kavşaktaki programda davul zurna eşliğinde halay çekildi. Etkinlik, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

Kutlamalara TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

Aydın

Aydın'daki kutlama Malazgirt Meydanı'nda toplanan grubun Efekent Kapalı Pazar Yeri'ne yürümesiyle başladı.

Yağmur nedeniyle gruptakilerin bir kısmı alandan ayrıldı. Kalanlar ise halay çekti.

Programa CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

Uşak

Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalık, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi ve zeybek gösterileri sunuldu.

Programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.