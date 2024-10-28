İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

28.10.2024 16:50
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İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir'de Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türk bayrağı göndere çekildi.

Valiliğin önünde devam eden programda ise 400 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazılı koreografi oluşturdu ve folklor gösterisi sundu.

Kutlamalar çerçevesinde Konak Meydanı'nda kurulan tezgahta vatandaşların ilmekleriyle dokunan Türk bayrağı da Vali Elban'a teslim edildi.

Vali Elban ve protokol üyeleri koreografi ile folklor gösterisine katılan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Manisa'da 101 öğrenciden folklo gösterisi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Hasan Türek Anadolu Lisesinden 101 öğrenci, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne özel halk oyunları gösterisi yaptı.

Törene İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aydın

Aydın'da valilik önünde düzenlenen törende ise Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz da katıldı.

Denizli

Denizli Valiliği önündeki törende de Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

AK Parti milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Milletvekili Şeref Arpacı ile siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Vali Naci Aktaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Murat Erişen, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile kent protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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