İzmir ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

İzmir, Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Süleyman Elban, eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Elban, "Savunma sanayisinde geldiğimiz yerleri görünce insanın gözü doluyor ve hakikaten bu milletin bir ferdi olarak da gururlanıyoruz. Çünkü bunda yüzde 100 kendi evlatlarımızın, kendi mühendislerimizin, kendi bilim insanlarımızın emeği ve başarısı var. Son 20 küsur yıldan beri, bu milli savunmadaki bu kadar başarıya rağmen merkezi idare bütçesinde birinci kalem milli eğitime ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, önceliklerinin çocuklar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Siz iyi yetişmek, geleceğe donanımlı bireyler olmak, güzel Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, bizden ne istiyorsanız isteyin. Okul mu, malzeme mi, bilgisayar mı isteyin. Ne istiyorsanız bizden isteyin. Biz onu size yapalım ve bizim sizden tek istediğimiz var. Bugünlerde kendimizi tekrar bulduk. Bu millet tarih boyunca hep lider olmuş. Hep dünyaya ve çevresine nizam vermiş. Bugün de savunma sanayisinde, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) ortaya çıkan başarıları görüyorsunuz. Bu başarıları artık kalıcı olarak devam ettirmek istiyoruz. Onun için bizden ne istiyorsanız isteyin. Biz size güveniyoruz, inanıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi de İzmir'de 60 bin öğretmen ve 800 bin öğrenci için eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Törenin yapıldığı okulun 750 milyon liraya mal olduğunu aktaran Yahşi, okul binasının donanımlarıyla örnek gösterilebilecek bir yapı olduğunu kaydetti.

Yahşi, 1300 güvenlik ve yaklaşık 4000 temizlik görevlisinin de okullarda göreve başladığını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, eğitimde düşünen, sorgulayan, üreten, araştıran, bilimi ve teknolojiyi kullanan, milli ve manevi unsurlara önem veren bireyler yetiştirme amacında olduklarını aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in her köşesinde, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için gece ve gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Törende şiir okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve öğrenciler ilk ders zilinin çalınmasının ardından dersbaşı yaptı.

Vali Elban ve beraberindekiler, sınıfları gezdikten sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti, hediyeler verdi.

Denizli

Denizli'deki tören Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Vali Recep Yazcıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa geçildi.

Burada konuşan Çalışkan, eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentte 933 okuldaki 16 bin 298 öğretmen, 191 bin 740 öğrencisiyle buluştu.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, diğer ilgililer ve öğrenci yakınları da katıldı.

Uşak

Kent merkezindeki Şefkat İlk ve Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yücel, kent genelinde 315 okulda, 63 bin 64 öğrenci ve 4 bin 948 öğretmenin dersbaşı yaptığını belirtti.

Eğitimin niteliğini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalıştıklarını kaydeden Yücel, her bir öğrencinin kendilerine emanet olduğunu, onları en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerin şiirler okuması ve dans gösterilerinin ardından Uşak Valisi Serdar Kartal, ilk ders zilini çaldı.

Kartal, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, onlara başarılar diledi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de katıldı.

Aydın

Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'nda düzenlenen törenle yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

Törende Aydın Valisi Osman Varol, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de 185 bin 490 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından okulun öğrencileri halk oyunu gösterisi yaptı.

Vali Varol ve beraberindekiler, sınıfları gezip öğrencilere başarılar diledi.

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş ile Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy da katıldı.

Manisa

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve kurum müdürlerinin katılımıyla Gazi İlkokulu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Meydanda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Murat Germen Ortaokulu'nda devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak koreografiler sunuldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, burada yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirtti.

Talim ve terbiyenin önemine değinen Uğurelli, çocukların meraklarını köreltmemek ve hayallerini eksiltmemek gerektiğini belirterek, bu anlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli bir araç olduğunu söyledi.

Amaçlarının yalnızca bilgi sahibi olan değil, bildiğini anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını değere ve değeri eyleme dönüştüren bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Uğurelli, öğrencilerin bilim ve teknolojiyle ilerlerken köklerini unutmamaları gerektiğini ifade etti.

Uğurelli, yeni eğitim öğretim yılına 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen ve 1176 okul ve kurumla başlandığını belirtti.