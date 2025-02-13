İzmirli Belediye Başkanlarının Eşleri Sosyal Projeler İçin Buluştu

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(İZMİR) - İzmirli belediye başkanlarının eşleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın organizasyonuyla Balçova'da bir araya geldi. Buluşmada, Balçova Belediyesi'nin sosyal projeleri incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın organizasyonuyla, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in eşi Ayşegül Yiğit'in ev sahipliğinde İzmir'in ilçe belediye başkanlarının eşleri Balçova'da buluştu.

Buluşmanın ilk durağı ise S.S. Balçova Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi oldu. Kadınların ürettiği yiyecekleri tadan başkan eşleri, ilçelerde yürütülen projeleri konuştu. Kooperatif üyesi kadınlar, aynı zamanda doğum günü olan Ayşegül Yiğit'e pasta sürprizi de yaptı.Başkan eşlerinin ikinci durağı, Onur Mahallesi Semt Evi oldu. Semt Evleri'nin çalışma şeklinin anlatıldığı ziyarette, kadınların el emeği ile yaptıkları çantalar başkan eşlerine hediye edildi. Ardından kursiyer kadınların ürünlerinden oluşan el işi standı gezildi. Buluşmada son olarak Balçova Olgun Gençlik Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmet veren merkezde yapılan faaliyetler aktarıldı.

Buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ayşegül Yiğit, "Hepimiz adına güzel bir beş yıl diliyorum" dedi.

Gelecek aylarda diğer ilçelerde de benzer buluşmaların yapılarak özellikle sosyal projeler ve kadını güçlendirecek çalışmalar üzerine incelemeler yapılacağı ve fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Buluşmaya Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal'ın eşi Altan Ünsal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın eşi Melih Kınay, ? Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in eşi Melek Çiçek, ? Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in eşi Güler Demir, ? Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki, ? Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün eşi Nesrin Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in eşi Evrim Çelik, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in eşi Ayşegül Yiğit, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, ? Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran'ın eşi Demet Gülmez Başaran, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, ? Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Önal, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın eşi Gamze Arslan Yıldız, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın eşi Pınar Gökçınar Balkan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun eşi Meltem Sakarsu, ? Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in eşi Esin Türkmen, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın eşi Birol Fıçı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın eşi Deniz Işık, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun eşi Necip Mutlu katıldı.