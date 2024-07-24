İzmirli çift, Cilo Dağı\'nın Reşko Zirvesi\'ne teknik ekipman kullanmadan tırmandı

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İZMİR'de yaşayan Bilal Güler (44) ve Arzu Özkan Güler (48) çifti, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 metrelik Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne teknik ekipman kullanmadan tırmandı. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki önemli zirvelere tırmanışlar yapmayı hedeflediklerini dile getiren Bilal Güler, "Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan özel sağlık sektörü çalışanları Bilal Güler ve Arzu Özkan Güler çifti, uzun yıllar tekvando branşında spor yaptıktan sonra antrenörü oldukları gençlere yol gösterdi. Bir süre tekvandoya ara veren çift, bu kez doğa yürüyüşü yapmaya başladı. Çiftin dağcılık sevgisi, zamanla tutkuya dönüştü. 2018 yılında dağcılık kulübü kuran çift, çok sayıda zirveye tırmandı. Son olarak ekip 14 Temmuz'da Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne ekipmansız tırmanmak için yola çıktı. Ekip, ilk olarak 2 bin metre yükseklikteki Serpel Yaylası'ndan 20 kiloluk kamp yükü ile bin metre irtifa alarak kamp alanına vardı. Saat 04.30'da zirve yürüyüşüne başlayan ekip, yer yer kar ve buz kayalarının bulunduğu bölgede 7 saatlik tırmanış gerçekleştirdi. Güler çifti, kurdukları dağcılık kulübüyle başta Avrupa olmak üzere dünyadaki önemli zirvelere tırmanışlar yapmayı hedefliyor.

'HİÇBİR BÖLGESİNDE, HİÇBİR GEÇİŞİNDE TEKNİK MALZEME KULLANMADIK'

Tekvando eğitimi almak için 2003 yılında Fransa'ya gittiğini belirten Bilal Güler, dağcılıkla ilgilenmeye burada başladığını dile getirdi. Aynı zamanda 2'nci kademe tekvando antrenörü de olan Güler, "Avrupa'da uygulanan bir kural gereği farklı branşta eğitim alırken dağcılık yapmaya başladım. Dağcılığa ilk adımı İspanya'da gittiğim bir kanyonda attım. 2003 yılında kanyon geçişi ve dağ tırmanışıyla teknik iniş ve çıkışlarla başladım. Türkiye'ye döndüğümde tırmanış yapmak için spor kulübü bulup, lisans çıkardık. O kulüple beraber doğa yürüyüşüyle başladık ve kanyon geçişi, rafting, dağ tırmanışları, zirve tırmanışları, kampçılık yaparken 2018 yılında İzmir Ekstrem Dağcılık Kulübü'nü kurduk. Bu grupla motosiklet tutkumuz da var. Motosikletle zirvelere, dağlara ve kamplara gidiyoruz. Türkiye turlarında çıkıyoruz. Son olarak 8 kişilik ekip 11- 15 Temmuz arasında Hakkari- Yüksekova'da Reşko Tırmanışı için yola çıktık, tırmanışı 6 kişi olarak tamamladık. Tırmanış yaklaşık 7 saat sürerken, inişimiz 4,5 saat sürdü. Dağın hiçbir bölgesinde, hiçbir geçişinde de teknik malzeme kullanmadık" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI YURT DIŞINDAKİ ZİRVELERDE DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin birçok dağına tırmandığını ve birçok zirvesine dokunduğunu söyleyen Bilal Güler, "Teknik tırmanışları başarıyla tamamladık. Biraz da Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun dışında dünyanın çatısı dediğimiz Everest, Manaslu benzeri dağlara, 8 bin, 7 bin üzeri dağlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Bir sponsor bulabilirsek tek kişi veya iki kişi olarak bu faaliyeti, bu etkinliği yapmak istiyoruz" dedi.

'BU TEMPO BİZİ DİNÇ TUTUYOR'

Dağcılık tutkusunun eşinin sayesinde oluştuğunu belirten Arzu Özkan Güler ise doğa yürüyüşleri, kanyon geçişleri ve zirveye tırmanmanın çok keyifli olduğunu ve bu durumun mutluluk verdiğini ifade etti. Güler, "Adrenalin dolu ve zorluk seviyesi yüksek bir alan. Bu nedenle zamanla daha fazla ilgimizi çekti ve daha çok faaliyet göstermeye başladık. Evlilik, iş hayatı ve dağcılık bir arada yorucu ve tempolu ama bizim de hayat biçimimiz bu. Genelde zor olan şeyleri tercih ediyoruz ve bu da bize güç veriyor. Tempolu ama bu tempo bizi dinç tutuyor. Kendimizi daha iyi hissediyoruz" diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilendiğini, 13 yaşında ise tekvandoya başladığını dile getiren Arzu Güler, tekvandoda sporculuk ve antrenörlük dönemleri olduğunu da söyleyerek, "Türkiye şampiyonluklarım, dünya 5'inciliğim var, milli de oldum. Eşimin de bu alanda şampiyonlukları var. Sanırım ikimiz de dağcılığı tekvando gibi bir mücadele sporu olduğu için sevdik. Motor kullanırken hissettiğimiz adrenalin duygusunu dağa tırmanırken de hissediyoruz. Türkiye'de çok dağa tırmandık. Birkaç yere tırmanmayı daha istiyoruz ama aynı zamanda bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak istiyoruz. Hedeflerimiz, planlarımız var" ifadelerini kullandı.