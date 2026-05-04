İzmirliler, Konak Belediyesi'nin "Kültürel Miras Gezileri" ile Kenti Keşfediyor

04.05.2026 13:06  Güncelleme: 14:35
(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Kültürel Miras Gezileri'ne katılan kent sakinleri, ilçenin tarihi mekanlarını keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konak Belediyesi'nin, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıttığı Konak Kültürel Miras Gezileri, nisan ayında da fark yarattı. Kadifekale-Basmane, Kemeraltı ve Alsancak olmak üzere üç ayrı güzergahta her hafta düzenlenen gezilere katılanlar, ilçenin kültürel ve tarihi zenginliğine hayran kaldı.

Kadifekale-Basmane rotasına katılanlar, Kale'den Basmane'ye yolculukta Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine, tarihle iç içe bir gün geçirdi. Konak Belediyesi'nin İsmet İnönü Anı Evi'nde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına tanıklık eden katılımcılar, Basmane'de kültürel harmoniyi yaşadı.

Kemeraltı rotası yolcuları ise derin bir tarihi öğrenmekle beraber Çarşı'nın zanaatkarlarıyla tanışma fırsatı buldu. Alsancak rotası gezginleri ise her gün gelip geçtikleri sokaklardaki gizli kalmış değerleri keşfetti.

Öte yandan, Kültürel Miras Gezileri sayesinde Konak Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi edinen katılımcılar, yeni tamamlanan Kıllıoğlu Hamamı restorasyonunun yanı sıra Çakaloğlu Han, Altınpark Arkeopark ve Hamdi Dalan Sabun Müzesi projelerine de büyük ilgi gösterdi.

Her adımında farklı bir değerin saklı olduğu Konak'ın kadim geçmişinden izlerin takip edildiği Kültürel Miras Gezileri, mayıs ayında da meraklısıyla buluşacak. Yaz molasının ardından ise gezilerde yeni dönem heyecanı yeniden başlayacak.

Mutluluk Kahvesi molası

Üç ayrı rotada, her bölgenin tarihsel bütünlüğü içinde o mekanın hikayesinin de anlatıldığı gezilere katılanlar, kentin değerinin ortaya çıkarılmasının önemine işaret etti. Özellikle İzmir'de yaşayan katılımcıların, kenti yeniden tanıma fırsatı bulduğu gezilerin Kemeraltı rotasına katılanlar, Abacıoğlu Han'da yer alan Mutluluk Kahvesi'nde verdikleri molada geziyi değerlendirdi.

Katılımcılardan Şebnem Alsan, "Konak Belediyesi sayesinde Kemeraltı'nda yıllardan beri çalışan esnafıyla tanıştık. Çok güzel bir gezi" ifadelerini kullandı.

"Hep geçtiğimiz yerleri bugün farklı şekilde öğrendik"

Gülcan Gürsoy, "Kemeraltı'nda hep geziyoruz ama bilerek gezmek çok daha iyi. Hep geçtiğimiz yerleri bugün farklı şekilde öğrendik. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Murat Narman da "Kermeraltı'nı hep merak etmişimdir. Böyle gizli kalmış yerleri görmekten çok keyif aldım. Gezilerin devamını diliyorum" diye konuştu.

Alsancak bölgesinde düzenlenen Kültürel Miras Gezisi'ne katılanlar da özel anılarla geziyi tamamladı. Katılımcılardan emekli İrfan Bakacak, on yıldır İzmir'de yaşadığını ve kenti tanımaktan büyük keyif aldığını vurguladı. Kültürel Miras Gezileri sayesinde, her gün geçtiği yollardaki tarihi ve kültürel mekanları aslında bilmediğini fark ettiğini dile getiren Bakacak, şunları söyledi:

"İzmir'i tanımak fevkalade bir şey"

"On senedir İzmir'de ikamet ediyorum. İzmir'i tanımaya çalışıyoruz. Konak Belediyesi'nin son derece yararlı bulduğum bu gezi programına biz de katıldık. Bu caddeden yüzlerce kez geçmişimdir ama ne müzeyi biliyordum ne de ilk saat kulesini. İlk defa bu gezi vasıtasıyla öğrendim. Daha önce Basmane-Kadifekale gezisine katılmıştım. Kadifekale'ye ilk kez o zaman çıkmıştım. İzmir'i tanımak fevkalade bir şey. Çok teşekkür ediyorum."

"Tarihi öğrenmek için kitaplarda okumak yetmiyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Güler Erçakmak, tarihi öğrenmekte kitapların yetersiz kaldığını ve yerinde görmenin önemini, "Lisansta İzmir tarihi üzerine çalıştım. Tarihi öğrenmek için kitaplarda okumak yetmiyor. Gelip yerinde görmenin faydası var. O yüzden Konak Belediye Başkanımıza bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ederim" sözleriyle anlattı.

"İzmir'de yıllardır farkına varmadığımız kültürel mirası tanıdık"

Kadifekale-Basmane rotasında Konak'ı baştan aşağıya gezen katılımcılardan Mustafa Kıcır, "Başta Konak Belediye Başkanı ve personeline teşekkür ediyorum. İzmir'de yıllardır farkına varmadığımız kültürel mirası tanımamız vesile oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.

"Bilmediğimiz yerleri görmek ve şaşırmak bizi çok mutlu etti"

Geziye ablasıyla birlikte katılan Tuğçe Tanyeli ise "İzmirli olarak girmediğimiz, çekindiğimiz bölgeleri tanıdık ve çekinecek bir şey olmadığını gördük. Çok iyi bilgilendirdik. İzmirli olarak bilmediğimiz şeylere şaşırdık. Bilmediğimiz yerleri görmek ve şaşırmak bizi çok mutlu etti. Online başvuru olması da çok iyi" diyerek hem başvuru kolaylığına hem de İzmir'i tarihiyle tanışmanın mutluluğuna vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

