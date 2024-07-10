Jandarma Operasyonunda 57 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Jandarma Operasyonunda 57 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 57 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, 28'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.07.2024 10:33
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, 28'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Narkoçelik-26 operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 236 ekip, 1596 personel ve hava araçları ile İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya operasyonlarda, 57 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, bunlardan 28'i tutuklandığını ifade etti. Yakalananlardan 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 15'i hakkında gözaltı işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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