Turistleri gizlice çeken sapık yakalandı! Telefonundan 7 yıllık arşiv çıktı

Turistleri gizlice çeken sapık yakalandı! Telefonundan 7 yıllık arşiv çıktı
25.08.2025 15:03
Turistleri gizlice çeken sapık yakalandı! Telefonundan 7 yıllık arşiv çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin izinsiz görüntülerini çeken 57 yaşındaki Bülent K. gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan Bülent K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı.

TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU, TELEFONUNDAN 7 YILLIK ARŞİV ÇIKTI

Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistleri gizlice çeken sapık yakalandı! Telefonundan 7 yıllık arşiv çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Akkaya:
    aynı suçu işlemeye devam etsin diye serbest bırakilmis yaparsa akp yapar akp ye hala oy veren varmı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
