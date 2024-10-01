Akademi 34 Bin Öğrenci Mezun Etti - Son Dakika
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Akademi 34 Bin Öğrenci Mezun Etti

Akademi 34 Bin Öğrenci Mezun Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2016 yılından beri 34 bin 775 öğrenciyi mezun ettiğini ve şu an 7 bin 208 öğrencinin eğitim aldığını açıkladı. Bakan, akademinin jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik komutanlığına katkıda bulunduğunu ve eğitimlerin ülke güvenliği için önemini vurguladı. Ayrıca, suçların önlenmesi için önleyici tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

01.10.2024 15:24
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin kurulduğu 2016 yılından itibaren, 34 bin 775 öğrenciyi mezun ettiğini belirterek, "Akademimiz, Jandarma Teşkilatımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç kattı. Bugün de akademimizde 7 bin 208 öğrencimiz eğitim görüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2025 Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin, kurulduğu 2016 yılından itibaren, 34 bin 775 öğrenciyi mezun ettiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, konuşmasında, "Akademimiz, Jandarma Teşkilatımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç kattı. Bugün de akademimizde 7 bin 208 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu büyük bir mutluluk. Çünkü eğitimleriniz bitince, sizlerin de katılımlarıyla bu komutanlıklarımız, daha da güçlenecektir. Bu akademiye büyük bir milli bilinç ve şuurla geldiniz. ve eğitimlerinizi büyük bir başarı ve fedakarlıkla taçlandırarak milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği için cansiparane çalışan, bu uğurda şehitler ve gaziler veren Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza katılacaksınız. Şanlı üniformalarınızı giyeceksiniz. Devletimize ve milletimize sadakatten, hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Jandarma dendiği zaman akla emniyet ve asayiş gelir, huzur ve sükun gelir, disiplin, dirlik ve düzen gelir. Jandarma kanun ordusudur, toplumsal huzurun teminatıdır, jandarma güvenliğin kalesidir, jandarma her zaman ve her yerde velhasıl, iyi günde ve kötü günde, milletimizin birliğini ve refahını sağlayan mihenk taşıdır" dedi.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ GELİŞTİRMELİSİNİZ'

Bakan Yerlikaya, ülke sathının tamamında, çağın gerekliliklerine uygun donanım ve yeterliliklere sahip, tüm vatandaşların huzur ve sükununu temin edecek, vatan evlatları yetiştirme gayesinde olduklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, bu misyonu şiar edinmiştir. Şüphesiz ki kolluğun öncelikli görevi, suçun işlenmesini önlemektir. Bu noktada, suç henüz meydana gelmeden, suçu oluşturan bireysel ve sosyal faktörleri dikkatle kontrol ederek ele almalısınız. Yeri ve zamanı öngörerek, önleyici tedbirleri geliştirmelisiniz. Ancak gerçekleşen suç durumunda, adaletinin sağlanması adına, suçluların tespiti ve yakalanması da yine kolluğun sorumluluğundadır. Bu sorumluluk alanlarında faaliyetlerini yerine getirmek adına kolluk güçlerimize birçok farklı yetki verilmektedir. Bu yetkiler kullanılırken temel hak ve özgürlüklere müdahale sınırlarını koruyacak ve bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Hukuka bağlılık sınırları içerisinde hareket eden kolluk personelimiz, vatandaşın devlete olan güveninin inşasındaki en önemli rolü üstlenmektedir. Dağda, ovada, köyde, şehirde ya da 'Mavi Vatan'ın bir köşesinde, karşılaştığınız her bir insanımız, sizi bu devletin eli, dili ve temsilcisi olarak görmektedir. Jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin daha da güçlenmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürürken, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapacağız. Bunun için gece gündüz durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Bakan Yerlikaya, öğretim üyeleri ve akademi öğrencilerine başarı belgesi verdi.

Kaynak: DHA

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