KAAN P1, hızlı taksi testlerinin ardından bu yıl göklerle buluşacak

GÖKSEL YILDIRIM/FUAT KABAKCI - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen Milli Muharip Uçak KAAN'ın hızlı taksi testlerine hazırlandığını belirterek, "Orada da herhangi bir aksaklık ve gecikme olmazsa çok yakın zamanda belki bu ay içerisinde belki önümüzdeki ay ama inşallah bu sene içerisinde P1'imizi göklerle buluşturacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Mehmet Demiroğlu, festivalde AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım, sergilenen ürünler ve yarışmalar açısından Güneydoğu'ya yaraşır bir organizasyon olduğunu söyledi.

KAAN'ın test süreci

Demiroğlu, TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin sorular üzerine, "KAAN en gözde projemiz. Sadece bizim değil, Türkiye'nin de. Dolayısıyla KAAN artık ayakları üzerine kalktı diyebiliriz. Bugün ilk defa Güneydoğu'ya getirdik. Bildiğiniz gibi ilk uçuşunu P0 ile yapmıştık. P1 birinci prototipimiz şu anda bütün sistem testlerini tamamladık, yer testlerine girmek üzere." dedi.

KAAN'ın yavaş taksi testlerinin bittiğini dile getiren Demiroğlu, "Onları da yaptık. Şimdi yer testlerinden sonra hızlı taksi yapacağız. Orada da herhangi bir aksaklık ve gecikme olmazsa çok yakın zamanda belki bu ay içerisinde belki önümüzdeki ay ama inşallah bu sene içerisinde P1'imizi göklerle buluşturacağız. Hemen arkasından da P2'miz aynı süreçten geçecek, geçiyor. Şu anda zaten ikisi yan yana. Bütün faaliyetler hummalı bir şekilde 7/24 devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ'ta yeni ihracat anlaşmaları hedefleniyor

HÜRKUŞ-II'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, "HÜRKUŞ-II dediğimiz konfigürasyonu yapmaya başladık 2019 itibarıyla. Geçtiğimiz ay, eylül ayı HÜRKUŞ ayı diyebiliriz bizim için. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projenin artık son noktasını koymuş olduk. Hava Kuvvetlerimize teslim ettik. Gelen geri bildirimlerle de çok güzel bir uçak olduğunu onlardan öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Azerbaycan'la 14 uçaklık ihracat sözleşmesinin de eylül ayında imzalandığını anımsatan Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Biz artık kendi ihtiyaçlarımızı görmekle yetinmiyoruz. Aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerimizin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldik. Örneğin Azerbaycan'a 14 tane HÜRKUŞ'u satacağız. Diğerlerinin de arkasından geleceğine inanıyorum çünkü bir ürünün ihraç edilmesi için iki tane ana soru var. Birincisi, envanterinizde var mı? Bunun için cevabımız evet, var. İki, ihracat yaptınız mı? Evet, yaptım. Ben inanıyorum ki HÜRKUŞ'un bahtı açık olacak. İlerleyen aylarda ve yıllarda ihracata yönelik hem eğitim konfigürasyonu hem de hafif silahlı taarruz konfigürasyonunda birçok anlaşmaya imza atacağız."

İnsansız platformların Azerbaycan'da üretimi masada

Azerbaycan'a yapılacak HÜRKUŞ-II teslimatına yönelik Demiroğlu, "Bu parti için üretim burada yapılacak çünkü hızlı teslimat istiyorlar. Hava Kuvvetlerimize yaptığımız ürünlerden aradan onlara teslimatları yapacağız ki hızlı olsun. Bu konuda herkesin desteğini almış bulunuyoruz." dedi.

Demiroğlu, TUSAŞ ürünlerinin Azerbaycan'da ortak üretimine yönelik sorulara, "Azerbaycan'da farklı platformların üretimi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu HÜRKUŞ olmayabilir. Belki ileride o da olabilir ama şu an için HÜRKUŞ olmayacak. Ama gerek İHA platformları gerekse bizim küçük taktik İHA'lar dediğimiz SÜPER ŞİMŞEK, ŞİMŞEK, AYAZ gibi platformlar veya benzeri platformların üretimlerinin orada yapılması görüştüğümüz konulardan bir tanesi." yanıtını verdi.

Mehmet Demiroğlu, iki ülke arasındaki işbirliğini mümkün olduğu kadar artırmaya yönelik adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Demiroğlu, Azerbaycan ile HÜRKUŞ-II dışındaki hava platformlarına yönelik işbirliği imkanlarına yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönül bunun böyle olmasını istiyor ama bugün öyle bir şeyi konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Uzun bir süreç diyelim. HÜRKUŞ platformunun iki tarafın da kazancı olduğunu düşünüyoruz. Bu inşallah ilerleyen yıllarda diğer platformlarımız, gerek eğitim olsun gerek diğer ürünler olsun, artacağını ve ilerleyeceğini düşünüyoruz."

"HÜRJET'te sözümüzü tutacağız"

TUSAŞ'ın ileri eğitim uçağı HÜRJET'te gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, "Biz şu anda iki tane platformla prototiple yaklaşık 600 saat üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Üçüncü prototipimiz geçtiğimiz ay ilk uçuşunu yaptı. Dördüncüsü yolda. O da bu sene bitmeden inşallah ilk uçuşunu yapacak. İki tane daha önümüzdeki sene bütün bunlarla biz uçağın kalifikasyon uçuşlarını ve sertifikasyon uçuşlarını yapacağız. Hem bu Türk Hava Kuvvetlerimize teslimat için gerekli bir adım hem de İspanya için gerekli bir adım." diye konuştu.

Jet eğitim uçağı HÜRJET'in teslimat ve ihracat sürecine de değinen Demiroğlu, "Seri üretim faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. İlk uçaktan öğrendiklerimizi yeni platformlara, prototiplere uyguladık. Onların son rötuşları diyelim, onlar da bitmek üzere. Artık seri üretimine geçecek bir noktaya geldik ve başladık. Şu anda söz verdiğimiz üzere Hava Kuvvetlerimize 2027'nin sonunda, İspanya'ya ise 2028'in sonunda teslimatlarımıza başlayacağız. Böyle söz verdik. İnşallah bu sözümüzü de tutacağız." ifadelerini kullandı.

Sektör gelişecek, teslimatlar hızlanacak

TUSAŞ'ın üretiminin yüzde 30'unu kendi bünyesinde yapmayı, yüzde 70'ini ise diğer yüklenicilere yaptırmayı hedeflediğine dikkati çeken Demiroğlu, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta nihai montaj hatlarını tutalım ama komponent montaj dediğimiz yani kanadın, kuyruğun, gövdenin ve benzeri komponentlerin üretimlerini yardımcı sanayimize aktaralım. Niye? Onlar da gelişsinler. Her şeyi içeride yapmayalım. Dolayısıyla biz 30 içerde yaparsak 70 dışarıda yapmayı hedefledik. Bu anlamda detay parçada yüzde 60'a yaklaşmış bulunuyoruz. Onu inşallah yüzde 70-80'e çıkaracağız. Komponent seviyesinde de yüzde 40'lardayız, onu da yüzde 70'e çıkaracağız."

Bu kapsamda atılan ilk adımlardan birinin Kayseri'deki Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketine (TOMTAŞ) HÜRJET'in komponent montajlarını vermek olduğu bilgisini paylaşan Demiroğlu, "O şu anda faaliyet başladı. Bu artarak devam edecek. Bugün TOMTAŞ yapacak, yarın başka bir alt yüklenicimiz yapacak." dedi.

Demiroğlu, TUSAŞ'ın üretim paylaşımında Katman-1 ve Katman-2 şeklinde bir yapıya geçtiğini dile getirerek, "En üstte TUSAŞ, onun altında komponent montajı yapan firmalarımız, onun altında da detay parça yapan firmalarımız olacak. İşte TOMTAŞ onlardan bir tanesi. Böyle 7-8 tane firma belirledik Ankara içerisinde ve dışarısında. Bunlara mümkün olduğu kadar işlerimizi aktaracağız. Hem onlar gelişecekler, dolayısıyla sektör gelişecek hem de TUSAŞ maliyet etkin ve hızlı şekilde üretimleri ve teslimatları yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

Hava SOJ teslimatı 2027'de

Hava SOJ (Elektronik Harp Uçağı) projesinde ise 2 uçağın kalifikasyon uçuşlarının sürdüğünü anlatan Demiroğlu, "İçinin modifiye edildiği ve bütün görev sistemlerinin yüklendiği bir uçağımız var. Bir de dışı, dış modifikasyonu bitmiş uçağımız var. Bu çok önemli ve uzun bir zaman aldı. HÜRKUŞ-II teslimatında ekranlara yansıyan uçak, dış modifikasyonu bitmiş ve uçuş testlerine başlayan uçağımız." dedi.

Demiroğlu, uçakların envantere giriş sürecine ilişkin, "Hedefimiz 2 tanesini önümüzdeki sene teslim etmek. Bütün test faaliyetlerimizi hummalı bir şekilde ASELSAN'la, Savunma Sanayii Başkanlığımızla beraber yürütüyoruz." bilgisini verdi.