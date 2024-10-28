Kaçak Nil Timsahları ve Varanları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kaçak Nil Timsahları ve Varanları Ele Geçirildi

Kaçak Nil Timsahları ve Varanları Ele Geçirildi

Mısır'dan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 27 yabani hayvana el konuldu.

28.10.2024 12:20
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MISIR'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı. Şüphelinin valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi. Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.

Kaynak: DHA

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