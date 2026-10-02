İkiz kardeşlerin başına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada - Son Dakika
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İkiz kardeşlerin başına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 28 Eylül'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; tedavileri sürerken devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dış koruma kaplamasının yayaların üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İkiz kardeşlerin başına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

YOLDA YÜRKEN BİR ANDA BAŞLARINA DÜŞTÜ

Olay Olay, 28 Eylül pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkiz kardeşlerin başına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

İKİZ KARDEŞLER YARALANDI

Kazaya ilişki yeni detaylar da ortaya çıkıtı. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen ikiz kardeşler, Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ikiz kardeşler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan ikiz kardeşlerin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İkiz kardeşlerin başına inşaatın dış koruma kaplaması düştü! O anlar kamerada

OLAY ANI KAMERADA

İnşaat dış koruma kaplamasının devrilerek ikiz kardeşlerin yaralanmasına neden olan kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yayaların kaldırımda yürüdüğü sırada inşaatın koruma panosunun devrildiği anlar görülüyor. Görüntülerde 2 kişinin kaplamanın altında kaldığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaSuadiyeKadıköyGüncelİnşaatEylülKazaSon Dakika

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