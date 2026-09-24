Kadıköy İtfaiyesi bu yılın 9 aylık döneminde 4 bin 60 olaya müdahale etti

İstanbul İtfaiyesinin 312. kuruluş yıl dönümüne özel fotoğraf çalışmasında, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda görevli personel, eğitim ve tatbikat süreçlerinde kullandıkları kıyafet ve ekipmanlarla görüntülendi.

Bir ihbarın ardından sirenlerini açarak istasyondan çıkan itfaiye aracının içinde, farklı görevleri üstlenen ve her an müdahaleye hazır bir ekip bulunuyor.

Yangınla mücadeleden trafik kazalarına, sel ve su baskınlarından deprem ve enkaz çalışmalarına, mahsur kalan insanların ve hayvanların kurtarılmasından orman yangınlarına kadar farklı olaylara müdahale eden itfaiyeciler, görevlerinin niteliğine göre değişen ekipmanla çalışıyor.

İstanbul İtfaiyesinin 312. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 21-25 Eylül'de düzenlenen "İtfaiye Haftası" kapsamında Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda fotoğraf çalışması yapıldı. İtfaiye postasının farklı görevleri ve kullanılan ekipmanlar portrelerle anlatıldı.

İstanbul İtfaiyesinin kuruluş yıl dönümü kapsamında bu yıl kentin farklı noktalarında eğitim ve farkındalık etkinlikleri de düzenliyor.

Üç posta 24 saat göreve hazır bekliyor

İtfaiyecilikte nöbetçi vardiya ekibi "posta" olarak adlandırılıyor. Kadıköy İtfaiye İstasyonu grup amirliği ve müfrezelerinde toplam 124 personel görev yapıyor.

Günlük yaklaşık 40 operasyonel personel görev başında bulunuyor. Kesintisiz hizmet için personel A, B ve C olmak üzere üç posta halinde, 24 saat görev ve 48 saat dinlenme esasına göre çalışıyor.

Bir postada ortalama 35-40 personel görev yaparken ekibin operasyonel sevk ve idaresini ekip amiri yürütüyor. İtfaiye çavuşu ile onbaşısı verilen görevlerin olay yerinde ve istasyonda uygulanmasını sağlıyor.

İtfaiye erleri olaylara doğrudan müdahalede ve istasyon içindeki görevlerde yer alıyor. Şoförler ise aracı kullanmanın yanı sıra müdahale sırasında su ve köpük basıncı ile pompa sistemini yönetiyor.

Yaklaşık 1 dakikada yola çıkıyorlar

112 Acil Çağrı Merkezi veya İBB İtfaiye Komuta Merkezi'ne ulaşan ihbarın istasyona aktarılmasının ardından santral tarafından çıkış anonsu yapılıyor. Personel koruyucu kıyafetlerini giyerek görevli olduğu araçtaki yerini alıyor. Kadıköy İtfaiyesinde ihbarın ardından aracın istasyondan çıkışı için standart süre yaklaşık 1 dakika olarak uygulanıyor.

Kadıköy İtfaiye Amirliği bünyesinde Kadıköy'deki merkezde 19, Erenköy ve Ünalan'da üçer olmak üzere toplam 25 araç bulunuyor. İlk müdahale ve söndürme araçlarının yanı sıra yüksek bina ve çatı yangınları ile yüksekten kurtarmada etkin merdivenli araçlar, trafik kazası ve teknik kurtarmalar için kurtarma araçları, büyük yangınlarda su desteği sağlayan tankerler ve hizmet araçları görev yapıyor.

İstasyonun birincil sorumluluk alanı Kadıköy'ün yanı sıra Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye'nin bazı bölümlerini kapsıyor. Merkezi alarm ve takviye sistemiyle ekipler ihtiyaç halinde İstanbul'un farklı bölgelerindeki büyük olaylara da sevk edilebiliyor.

30 kilogramlık ağır teçhizat

İtfaiyecinin görevi değiştikçe kullandığı ekipman da değişiyor. Yangına müdahale eden bir personelin üzerinde ısı ve aleve dayanıklı ceket ile pantolon, kask, alev başlığı, çizme, koruyucu eldiven, temiz hava solunum cihazı, kompozit tüp ve tam yüz maskesinden oluşan yaklaşık 25-30 kilogramlık teçhizat bulunuyor.

Solunum cihazlarında kullanılan 300 bar basınçlı, 6,8 litrelik kompozit tüpler yaklaşık 30-45 dakika kullanım imkanı sağlıyor. Bu süre itfaiyecinin fiziksel eforu, solunum hızı, ortam sıcaklığı ve stres düzeyine göre değişebiliyor.

Yangına su ulaştırmak için farklı çaplarda hortumlar kullanılırken bunların standart uzunluğu 20 metreyi buluyor. Hortumların ucundaki lanslarla su "jet", "sis" veya "perde" şeklinde uygulanabiliyor.

Kapı ve diğer engelleri açmak için halligan aleti ve levyeler, kilit kırmak veya yapılarda açıklık oluşturmak için itfaiyeci baltaları, zincir ve tel örgülerin kesilmesinde ise demir makasları kullanılıyor.

İstanbul İtfaiyesinde verilen mesleki eğitimlerin çeşitliliği de müdahale alanlarının genişliğini ortaya koyuyor.

İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki (İBİTEM) eğitimler yangına müdahalenin yanı sıra temiz hava solunum cihazı kullanımından trafik kazalarına müdahaleye, orman yangınlarından yüksekten çalışmaya, bina çökmeleri ve toprak kaymalarından tehlikeli madde olaylarına kadar farklı alanları kapsıyor.

Kesici ve ayırıcılardan enkaz ekipmanlarına

Trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan kişilere ulaşılması gerektiğinde ise yangın ekipmanlarının yerini hidrolik kurtarma sistemleri alıyor.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda bulunan hidrolik kesiciler, ayırıcılar ile silindirler ve cam kesme setleriyle araçların kapıları ayrılabiliyor. Aracın tavan ve taşıyıcı bölümleri kesilerek, kazazedeye ulaşmak için çalışma alanı oluşturulabiliyor.

Deprem ve bina çökmelerinde beton kırıcılar, demir kesiciler, pnömatik kaldırma yastıkları ve enkaz destek ekipmanı kullanılıyor. İstanbul İtfaiyesi bünyesinde AFAD tarafından akredite edilmiş 4 ağır arama-kurtarma ekibi de bulunuyor.

Sel ve su baskınlarında dalgıç, motor ve yüzer pompalarla su tahliyesi yapılırken, asansörde veya kuyuda mahsur kalma olaylarında farklı kurtarma sistemleri devreye giriyor.

Derin noktalardan kurtarmalarda üçayak ve makara sistemleri kullanılıyor. Hayvan kurtarma ihbarları da ekiplerin rutin müdahaleleri arasında yer alıyor.

Tehlikeli madde olaylarında ise olayın niteliği ve büyüklüğüne göre İstanbul İtfaiyesinin uzman HAZMAT ekipleri görevlendiriliyor.

9 ayda 4 bin 60 müdahale

Kadıköy İtfaiyesi, bu yılın 9 aylık döneminde 4 bin 60 olaya müdahale etti. Güncel verilere göre, olayların yaklaşık yüzde 40-45'ini insan ve hayvan kurtarma, yüzde 30-35'ini bina ve araç yangınları, kalan bölümünü ise su baskını ve güvenlik tedbirleri oluşturuyor.

İlçede konut ve iş yeri yangınlarının yanı sıra mahsur kalma, hayvan kurtarma ve destek tedbirleri en sık karşılaşılan ihbarlar arasında bulunuyor.

Caferağa, Moda ve Yeldeğirmeni'ndeki dar sokaklar ve hatalı parklar, Rasimpaşa'daki eski ve ahşap yapılar ile ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ekiplerin olay yerine ulaşılmasını ve müdahaleyi zorlaştıran etkenler arasında gösteriliyor.

Kadıköy ekipleri gerektiğinde sorumluluk alanının dışına da çıkıyor.

İstanbul ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarında Orman Genel Müdürlüğüyle koordineli çalışan ekipler, büyük afetlerde de AFAD ve İBB koordinasyonunda görevlendiriliyor.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 2021'de Akdeniz ve Ege bölgelerindeki orman yangınları, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi ve 2014'te Ermenek'te yaşanan maden kazası gibi afetlerde görev yaptı.

Tulumbacılardan bugünün itfaiyecilerine

İstanbul'da örgütlü itfaiyeciliğin geçmişi 1714'te kurulan Tulumbacı Ocağı'na uzanıyor.

Bu ocağın 1826'da kaldırılmasının ardından farklı yapılanmalarla devam eden yangınla mücadele, 1871'deki Büyük Beyoğlu Yangını'nın ardından yeniden şekillendi.

Macaristan'dan getirilen Kont Ödön Széchenyi'nin çalışmalarıyla 26 Eylül 1874'te 4 taburdan oluşan modern itfaiye alayı kuruldu. İstanbul İtfaiyesi bugün bu kurumsal geçmişinin 312. yılını kutluyor.

Kadıköy'deki yangınla mücadele süreci de Osmanlı dönemindeki tulumbacılara ve 19. yüzyılın sonundaki modern itfaiye yapılanmasına uzanıyor. İstanbul İtfaiyesinin kayıtlarında, 1878'de Kadıköy'de çıkan büyük bir yangında 150 binanın yandığı bilgisi de yer alıyor.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu, 1972'de modern yapısına kavuşarak bölgenin ana müdahale merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye başladı.

Haydarpaşa Garı yangınından 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'ne kadar uzanan çok sayıda büyük olayda özveriyle çalışan Kadıköy ekipleri, son yıllarda da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarında ve farklı illerdeki orman yangınlarında da görev yaptı.

Bugün aynı istasyonda nöbet tutan itfaiyeciler, alevlerin karşısında, dumanın içinde, suyun başında ya da bir kurtarma operasyonunda üstlendikleri farklı görevlerle aynı postanın parçalarını oluşturuyor.