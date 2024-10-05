Kadın Cinayetleri Protesto Edildi

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(ANKARA) - İstanbul'da saldırgan Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Ankara'da anıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu, "Katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı" diyerek Ankara Sakarya caddesinde bir araya geldi. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in saldırgan Semih Çelik tarafından öldürülmesi protesto edildi. Protestoda, "Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız" pankartı açıldı.

Burada yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koskoca bir kentin ortasında iki kadın öldürüldü. O yüzden bugün buradayız. İkbal daha önce şikayetçi olmuş. Karakola gidip tehdit edildiğini söylemiş. Fail defalarca İkbal'i tehdit etmiş. Fail hem onu hem de arkadaşını öldürdü. Aynı gün gene İstanbul'da bir kadın iki erkek tarafından tacize uğradı. Biz burada tepki göstermesek o kişiler de sokaklarda özgürce gezecekti. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından bir kadın kardeşimiz daha öldürüldü. Peş peşe gelen bu haberler tesadüf olamaz. AKP'nin cezasızlık politikaları bizi burada toplanmaya mecbur bıraktı. Her gün birer birer öldürülüyoruz. Bu ay 34 kadın öldürüldü. Bu cezaslık politikalarının sonucu olarak öldürülüyoruz. Bu cezasızlığa izin vermeyeceğiz. Bu kentler kadınlar için güvensiz hale gelmeyecek. Sokaklarda yürürken tacize uğrama korkusu yaşamayacağız."