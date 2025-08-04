Kadın Cinayetlerine Dikkat: Karanlığa Işık Yürüyüşü

TRABZON'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından tabancayla vurularak öldürülen gemi kaptanı adayı Sinem Somun için Beşikdüzü ilçesinde el feneri, mum ve ışıklarla 'Karanlığa ışık' adlı kortej yürüyüşü düzenlendi. Somun'un avukatı Ozan Karagöz, "31 Temmuz gecesi haince bir saldırıda kurban edilen 2025 yılında 259'uncu kadın olarak hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun avukatıyım. Aslında bugün, sessizlik içinde binlerce çığlıkla beraber yürüyen bu halk, Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için tepkiyi göstermiştir" dedi.

Cinayet 31 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Trabzon Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un evine gitti. Ali Eren Somun, evde tartışıp arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Ali Eren Somun, Sinop'ta kent merkezine yakın ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Staj yaptığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YASEMİN MİNGUZZİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

İlçede Sinem Somun'un anısına ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, 'Karanlığa ışık' yürüyüşü düzenlendi. Slogan ve afişlerin kullanılmadığı yürüyüşte katılımcılar yanlarında getirdikleri mum, el feneri ve ışıklarla 10'ar kişilik saf düzeninde belirlenen güzergahta sessizce yürüyerek ilerledi. Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken yakın arkadaşları ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin ve babası Andrea Minguzzi de yürüyüşe katılarak, Somun'un ailesine destek oldu.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Yasemin Minguzzi, Sinem'in ailesine destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Her sene Ahmet ile Trabzon'a geliyorduk. Ne yazık ki bu sene hazin dolu. İnanılır gibi değil. Hala aklım almıyor bu olanları. Ahmet yok. Katliamlar devam ediyor. Sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. Ablasının güzeli için Sinem'e kalpten söz verdim ve geldim. Çok üzgünüm. Ailesine destek için buradayım" dedi.

'2025 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN 259'UNCU KADININ AVUKATIYIM'

Sinem Somun'un avukatı Ozan Karagöz, "31 Temmuz gecesi haince bir saldırıda kurban edilen 2025 yılında 259'uncu kadın olarak hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun avukatıyım. 31 Temmuz'dan bu yana yaşamış olduğumuz acı gerek bizler gerek şehrimiz için çok üzücü, ağır ve yıkıcı bir olaydı. Biz toplumumuzun üstüne çöken bu karanlık kadın cinayetine aydınlatmak için Beşikdüzü halkı, Görele Trabzon, Akçaabat halkı çağrımıza kulak vererek, kadın cinayetlerine karşı katkıda bulunarak ışık oldular. Kendilerine minnettarız. Ortaya koymuş oldukları irade, Trabzon'dan Türkiye'ye büyük bir çağrı ve sestir. Aslında bugün, sessizlik içinde binlerce çığlıkla beraber yürüyen bu halk, Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için tepkiyi göstermiştir. Halkımız var olsun. Bayrağımızın altında kadınlarımız özgürce ve korkusuzca yaşasınlar' ifadelerini kullandı.

'BU SON OLSUN'

Yürüyüşe katılan Aycan Aydemir, "Türkiye kadın cinayetleri son yıllarda çok arttı. Sinem göz göre göre eşi tarafından öldürüldü. Öldürülen tüm kadınlar için bu yürüyüşü yapıyoruz. İnşallah bu son olsun" diye konuştu. Yüzlerce kişinin yer aldığı yürüyüş alkışlar eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından son buldu.