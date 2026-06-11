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Kadın Girişimciler İçin İş Birliği

Kadın Girişimciler İçin İş Birliği
11.06.2026 17:19
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Topkapı Üniversitesi, TOGEMDER ve KOSGEB, kadın girişimcileri desteklemek için protokol imzaladı.

İSTANBUL Topkapı Üniversitesi, Toplumsal Gelişim, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde düzenlenen programda sırasıyla İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, TOGEMDER Başkanı Av. Mihrimah Belma Sekmen ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu konuşma yaptı.

Açılışta konuşan Emre Tezmen şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu Başkanı olduğum TERA Grubu için de son derece kıymetli olan kadınlarımıza yönelik bir projenin içinde bu kez üniversite mütevelli heyet başkanı sıfatıyla bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün burada çok önemli bir iş birliğinin başlangıcında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Genç, dinamik ve kendini her gün geliştiren İstanbul Topkapı Üniversitemiz ile 2005 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı bir iyilik hareketi olan TOGEMDER ve devletimizin köklü kurumlarından olan, vizyoner ve yenilikçi yaklaşımı ile sadece KOBİ'lerimize değil, toplumun her kesimine dokunan KOSGEB arasında başlayan bu kıymetli iş birliğimizin başta ülkemiz olmak üzere herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

"Profesyonel iş hayatımda da üniversite, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin çok büyük sinerji oluşturduğuna defalarca şahit olmuş biri olarak, bugün imzalanacak iş birliği protokolünün son derece büyük çıktıları olacağına canı gönülden inanıyorum. Kalkınma yolunda hızla ilerleyen ülkelerde bilim, sivil toplum dayanışması ve iş dünyası ile kamu kurumlarının aktif iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan bugün başlayacak olan sürecin basit bir sertifika programı olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar aksi iddia edilse de yapılan bilimsel çalışmalar Türkiye'nin anaerkil bir toplum olduğunu ortaya koyuyor. Bu bilimsel çıktılar bizim toplum olarak kadınlarımıza verdiğimiz değer ile de örtüşüyor. Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve önemi zaten hem inançlarımıza göre hem de kültürümüze göre sorgulanamaz derecede yüksek seviyededir. Bu bakımdan kadınlarımıza yönelik her türlü destekleyici program ve projenin içinde yer almaya özen gösteriyoruz. Bu bakımdan bugünkü iş birliğimizin bizim için ayrıca bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bugün aramızda olan kıymetli TOGEMDER Başkanı Belma Hanım'a ve değerli KOSGEB Başkanımız Ahmet Serdar Bey'e emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum."

SEKMEN: KADIN GİRİŞİMCİLER ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKOSİSTEM OLUŞTURACAĞIZ

TOGEMDER Başkanı Av. Mihrimah Belma Sekmen ise derneğin şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü belirtti. Toplumsal gelişimin yalnızca tek bir kurumun çabasıyla sağlanamayacağını ifade eden Sekmen, kamu sektörü, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

TOGEMDER olarak yürüttükleri projelerde mutlaka bir kamu kurumu, özel sektör temsilcisi veya üniversiteyle iş birliği yaptıklarını belirten Sekmen, İstanbul Topkapı Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu çalışmanın da bu anlayışın bir sonucu olduğunu kaydetti. Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin uzun yıllardır öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Sekmen, teknoloji odaklı, büyüme potansiyeline sahip ve üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen kadın girişimcilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Program kapsamında katılımcılara işletme yönetimi, finansal planlama, dijital dönüşüm, markalaşma ve yatırım süreçleri gibi birçok alanda eğitim ve destek sağlanacağını belirten Sekmen, günümüzde işletmelerin rekabet gücünü artırabilmesi için dijital dönüşüm, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyümenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kadın girişimcilerin desteklenmesinin yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasını da doğrudan etkilediğini vurgulayan Sekmen, proje sonunda oluşturulması planlanan kadın mentor platformuyla programı tamamlayan girişimcilerin yeni girişimcilere rehberlik edeceğini söyledi. Bu sayede kadın girişimciler arasında bilgi paylaşımını, deneyim aktarımını ve dayanışmayı güçlendiren sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Sekmen, daha önce kadın istihdamını artırmaya yönelik çok sayıda projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Turizm, çevre ve yazılım alanlarında yürüttükleri projelere değinen Sekmen, geçmiş projelerde desteklenen kadınların yeni projelerde de yer almasını ve işlerini daha da büyütmesini arzu ettiklerini söyledi.

KOSGEB BAŞKANI İBRAHİMCİOĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Programın son konuşmasını gerçekleştiren KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

KOSGEB'in kadın girişimcilere ve KOBİ'lere sağladığı desteklerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten İbrahimcioğlu, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan iş birliklerinin ekonomik kalkınma açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Kadın girişimcilerin üretim, teknoloji ve inovasyon alanlarında daha fazla yer almalarının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını vurgulayan İbrahimcioğlu, KOSGEB olarak bu alandaki destekleri sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi, TOGEMDER ve KOSGEB arasında kadın girişimcilerin eğitim, mentorluk ve iş geliştirme süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimciler İçin İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adem Kolcu Adem Kolcu:
    protokol imzalanması güzel de asıl mesele uygulamada ne olur ?? kadınlar için destek projesi her zaman iyi olur ama bir taraf her zaman çıkar peşinde koşuyo ?? 0 0 Yanıtla
  • Zeliha Akdaş Zeliha Akdaş:
    fotoğraf görmeden bi şey diyemem ama yazılanlar güzel sesliyo valla bu protokolün çıktıları neler olur merak ettim gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Serkan Baki Serkan Baki:
    güzel bir girişim ama bunun gerçek hayatta ne kadar başarılı olacağını görmek lazım 0 0 Yanıtla
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