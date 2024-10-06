Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Bakan Göktaş, şiddetle mücadele için iş birliği çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

06.10.2024 15:30
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için, cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 8'inci Teşkilat Eğitim Kampı'nın kapanışına katıldı. Programda, Bakan Göktaş'ın yanı sıra TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve TÜGVA üyesi çok sayıda kadın yer aldı. Göktaş, Türkiye'nin gençleriyle yenilenen ve yükselen bir ülke olduğunu belirtti.

'KADINLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Özellikle kız çocuklarının geleceğini ilgilendiren her konuya büyük bir hassasiyetle eğildiklerini aktaran Göktaş, "Hayatın her alanında kadın refahını yükseltmek için 81 ilimizde faaliyetler yürütüyoruz. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile Türkiye'ye güç veren kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamını artırma, eğitim, sağlık, karar mekanizmalarında etkin rol alma, çevre ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede kadın katılımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programımızla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırmayı planlıyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu projemiz kapsamında bugüne kadar, 2 bin 505 genç kadına mesleki ve güçlenme eğitimi ile mentorluk desteği verdik. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projemizle mühendis olmak isteyen kız öğrencilerimiz için eğitim ve istihdam desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 1200'ün üzerinde kız mühendislik öğrencimize destek verdiğimiz bu projenin 2'nci fazı için çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde kadınların teknoloji ve inovasyon alanındaki etkinlikleri her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST'lerde sergilenen pek çok yeniliğin; kadın mühendisler, kadın bilim insanları tarafından yapıldığını büyük bir mutlulukla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETİN KARANLIK GÖLGESİNİ, KADINLARIN ÜZERİNDEN KALDIRACAĞIZ'

Kadına yönelik şiddetin, herkesi derinden etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Ayşenur ve İkbal, bu acı gerçek nedeniyle hayatını kaybeden 2 genç kızımız. Şunu bütün samimiyetimle dile getirmek isterim ki bu sorunla mücadelemizi, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak bugüne kadar, kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bugünden sonra da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. Bugün 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı'mızla 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, şiddet mağdurlarını koruyucu hizmetleri yaygınlaştırmaya, şiddet uygulayanlara karşı önleyici hizmet modelleri geliştirmeye devam edeceğiz. Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için, bu cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz. Sadece kadınları değil, geleceğimizi etkileyen şiddetle mücadeleyi sizlerle birlikte yürüteceğiz. Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız. Bu vesileyle bir kez daha Ayşenur ve İkbal için Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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