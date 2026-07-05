Kadınların Bando Okulu Yolculuğu

ANKARA'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na geçen yıl ilk kez 4 kadın öğrenci yerleşti. Öğrencilerden Bilge Deniz (21), "4 kadın olarak girdik okula. Çalışmam ve azmimle okuluma birinci olarak girdim. Hiçbir zaman yapamam diye düşünmedim" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, aldıkları askeri ve müzik eğitimiyle hem mesleklerine hazırlanıyor hem de profesyonel düzeyde enstrüman çalmayı öğreniyor. 23 Kasım 1831'de İstanbul'da 'Mızıka-i Hümayun' adı altında kurulan okulda, öğrenciler, çeşitli programlarda üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar ve çalgı bakım onarım programlarında eğitim görüyor. Öğrenciler, 2 yıllık eğitim süresince temel askeri eğitimlerin yanı sıra enstrüman, solfej, nota okuma, piyano, koro ve orkestra dersleri alıyor. Okulda, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı, vatan ve millet sevgisine sahip, mesleğini seven, vazife ve sorumluluk duygusu ile disiplin anlayışı gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na geçen yıldan itibaren kadın öğrenci alımı da başladı. Yüksekokula ilk kez geçen yıl 4 kadın öğrenci yerleşti.

'3 FARKLI PROGRAM UYGULANIYOR'

Okula yerleşen 4 kadın öğrenciden Bilge Deniz, aldığı eğitimi ve okulunu değerlendirdi. Deniz, Türk Sanat Müziği dalında güzel sanatlar lisesi eğitimini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldığını söyleyerek, "Bando Okulu'na 2025 yılında kadın adaylar için de eğitimin olacağını duydum ve bunu değerlendirmek istedim. Bando okuluna kadın alımı benim için bir hayaldi. Okuluma 1'inci olarak girdim. Şu anda çok mutluyum. Askeri eğitim ve bando aynı branşlar değiller ama ikisi de disiplinli branşlar. Bunları bir arada yürüterek okulumdan mezun olmak en büyük hayalim. 1831'den beri 'Mızıka-i Hümayun' adı altında kurulan bir okul burası. Bu okulda erkek egemenliği vardı ama bizler de bunu değiştirmek için geldik. Siyah, beyaz renklerinin arasına pembeyi, turuncuyu, kırmızıyı eklemeye geldik. Zaten kadın dokunuşu her yerde kendini belli eder. Şimdi enstrümanlarımızla kendimizi geliştirip kıtalarda görevlerimizi layıkıyla yerine getirmek amacıyla okulumuzdan mezun olmayı diliyoruz. 4 kadın öğrenci olarak, okulun ilk kadın öğrencileriyiz. Hepimizin enstrümanları farklı. Ben trompet icra etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Flüt, fagot, klarnet tarzında eğitimler aldıklarını belirten Bilge Deniz, "Okulumuzun vazifesi vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar ve çalgı bakım onarım üzerine gerekli olan kıtalara astsubaylar yetiştirmek. Ama bunun dışında bir vazifesi daha var. Birinci yılın sonunda Hacettepe Üniversitesi'nde okuma imkanı, bando şefi olarak mesleğe devam etme imkanı da sağlıyor okulumuz. Yetenek sınavına girip başarılı olan öğrenciler, ilk yıldan sonra 4 yıl eğitim alarak bando şefi olmaya hak kazanıyor. Okulumuzda sosyal ve kültürel gelişimimiz açısından farklı şehirlerde müze gezileri, farklı gezi türleri uygulanıyor. Okulumuzda, vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar ve çalgı bakım onarım tarzında 3 farklı program uygulanıyor. Çalgı bakım onarım daha çok enstrümanların yapımı olarak geliştirilen bir eğitim. Mezun olunca astsubay olarak göreve başlıyoruz. Sıfırdan bir enstrüman öğrenmek için 2 yıl kısa bir süre. Ama biz bunu değerlendirerek özverili bir şekilde çalıştığımız için kıtaya hazır bir şekilde gidebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR İSTERSE YAPAR'

Babası sayesinde keman çalmaya başladığını söyleyen Deniz, şunları söyledi:

"Babam da bağlama çalıyordu. Ben de müzisyen olmayı çok istiyordum. Hayalim müzik öğretmeni olmak, müzikle ilgilenmekti. Babam 12 yaşında keman kursuna götürdü beni. O günden sonra güzel sanatlar lisesini kazandım. Daha sonrasında güzel sanatlardaki eğitimimi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda sanat müziği adına keman icra etmeye çalıştım. Orada eğitimimi tamamlamadan, kadın alımını kaçırmamak amacıyla buraya geldim. Bando Okulu'nda ilk kadın öğrenci olmaya hak kazandım. Buraya gelecek arkadaşlarım çok şanslı. Özellikle kadın adaylar için söylüyorum; asla pes etmesinler. Biz 4 kadın olarak girdik okula. Hiçbir zaman ben yapamam diye düşünmedim. Arkadaşlarım da her zaman yapabileceklerine inansın. Zaten kadınlar bir şey isterlerse yaparlar."