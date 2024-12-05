Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yılı Kutlandı

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(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği günün 90'ıncı yılını kadınlarla birlikte kutladı. Güner, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını da belirterek,"Kadınlar özgürce sokaklarda yürüyebildikleri, şiddete uğramadıkları bir hayatı yaşamalı" dedi.

Çankaya Belediyesi, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 90'ıncı yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kadın yöneticileri, STK temsilcileri ve kadın belediye çalışanlarıyla birlikte kutladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İyi ki varsınız, sizlerle birlikte bu yolda yürümekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Eski CHP Milletvekili ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, CHP Ankara İl Kadın Kolu Başkanı Ayça Çağlar, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu üyesi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Gül Erdost'un kadın hakları, kadın mücadelesi, kadın dayanışmasından söz ettikleri konuşmalarının ardından söz alan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Bugün hem ülkemiz hem de ülkemizi model alan tüm kadınlar için çok önemli bir günün yıldönümündeyiz. Kadın hakları alanında mücadele eden ve haklarını elde etmek için hayatını feda eden kadınları ve onlara haklarını teslim etme noktasında cesaret ve kararlılık gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet kadrolarımızı şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Eşit temsili hedefliyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz"

Başkan Güner, siyasette kadının temsili için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Hepimizin önceliği eşit temsil olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişten bugüne önce kota yöntemiyle bir aşama kat ettik. Şimdi de eşit temsili hedefliyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz" diye konuştu. Güner, kadın belediye başkanlarının arttığı örneklerden de söz etti ve "Ankara'da bu eksikliği biz de hissediyoruz, ancak önümüzdeki dönemde bu eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçedeki yerel seçimlerde kadınların önemli bir adım attığına dikkat çeken Başkan Güner, "Çankaya'da muhtarlarımızın yarısından fazlası kadınlardan seçildi. Ayrıca, kadın belediye meclis üyelerimizin sayısı da arttı. Bu aileyi yakında daha da büyüteceğiz" dedi.

Kadın Danışma Merkezi'nin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak

Başkan Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını da duyurdu. "Kadınlar özgürce sokaklarda yürüyebildikleri, şiddete uğramadıkları bir hayatı yaşamalı" diyen Güner, kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Ayrıca, Kadın Danışma Merkezi'nin yeni yerinin çok daha işlevsel olacağını ve vatandaşların kolayca ulaşabilecekleri bir yapıya kavuşturulacağını aktardı.

Çankaya Belediyesi, kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa çeşitli kurslar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretici çekme kararına rağmen, belediye olarak kursları kesintisiz şekilde devam ettirdiklerini belirten Güner, kadınların kendi emek ve ürünlerini topluma sunabilecekleri etkinliklerin de artırılacağına değindi.

Kadın Sığınma Evi yenilenecek

Başkan Güner, fiziki şartları eskiyen Kadın Sığınma Evi'nin yeniden hizmete açılacağını ve zor koşullara rağmen yeni bir kadın sığınma evi açmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Güner, "Çankaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve eşit temsili savunan bir ilçe olarak kadınlarla daha güçlü adımlarla geleceğe yürümeye devam edecektir" diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Çankaya Belediyesi, her yıl düzenlediği Kadın El Emeği Festivali'ni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdi. Kadınların el emeklerini sergileyip satabildikleri Kadın El Emeği Pazarı da sürdürülecek.