Kahramanmaraş Depremi Sonrası Kadir Gecesi Programları Yapıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremin merkez üssü ile afetin etkilediği Gaziantep,Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla programlar yapıldı.

Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Malatya

Malatya'da Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Cami de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Bazı vatandaşlar, camiye gelenlere çikolata ikram etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, camiyi inşa eden hayırsever Nüvit Kargözlü'ye Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen teşekkür belgesini verdi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından Yıldırım, ramazan ayı ile Kadir Gecesi'nin önemiyle ilgili vaaz verdi.

Kilis

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduranlar namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin 4. büyük camisi Abdülhamid Han Camisi'nde bin aydan daha hayırlı geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar cami ve avluyu doldurdu.

Burada namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

Kent geneli ve ilçelerdeki camilerde de yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Dernek ve vatandaşlar tarafından ikramda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Emir Sultan Camisine akşam ezanından itibaren vatandaşlar namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Namaz sonrası çeşitli ikramlar dağıtıldı.