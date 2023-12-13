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Kafes-18 Operasyonu: İzmir ve Aydın'da 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kafes-18 Operasyonu: İzmir ve Aydın'da 28 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye genelinde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında İzmir ve Aydın'da 3 suç örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında silahlar, uyuşturucu madde ve örgütsel dokümanlar bulunuyor.

13.12.2023 - 09:41,
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İZMİR merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2 ayrı suç örgütünün çökertilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. 'Kafes 18' operasyonu dün Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleriyle; Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği belirtilen örgüte yönelik operasyonda, örgüt lideri İ.M.'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

Diğer örgütün ise 'kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtmak', 'tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde etmek', 'telsiz ve araçlarında çakar kullanarak kendilerine kolluk görevlisi süsü vererek vatandaşları baskı altına almak', 'sahte kurum plakaları, kimlikleri kullanmak suretiyle kendilerine imtiyaz sağlama' gibi eylemlerde bulunduğu, yasa dışı silah ticareti kapsamında suç örgütlerine silah temin edildiği belirtildi. Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar ve çok sayıda çek-senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan toplam 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kafes-18 Operasyonu: İzmir ve Aydın\'da 28 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kafes-18 Operasyonu: İzmir ve Aydın'da 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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