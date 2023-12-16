Kafes-18 Operasyonu: İzmir ve Aydın\'da 6 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 37 ilde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında, İzmir ve Aydın'da 3 suç örgütünün üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması çerçevesinde 3 suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İnanç Meçhul'ün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Olay

İzmir ile Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ve Aydın'ın Germencik ilçesinde, şüphelilerin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yapılmış, suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla İnanç Meçhul ile 6 kişi, yasa dışı silah ticareti yapan 2 suç örgütünün mensubu oldukları suçlamasıyla da 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.