Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane\'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Berat Ç., otomobilinde saldırıya uğradı; şüpheli Serhat E. yakalandı ve tutuklandı.

Kağıthane'de otomobiinde oturan Berat Ç. (23) aracına binen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde müdahalesi yapıldığı sırada sedyeye alınan oğlunu gören annesi, 'Kim vurdu' diyerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Serhat E.'yi (23) yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, "Nişanlım Tuana T. ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana T.'nin, Berat Ç. ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Eski nişanlısıyla ayrıldıktan sonra Berat Ç. ile ilişki yaşadığını öğrendim" dediği öğrenildi. Diğer yandan olayın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

ARACINA BİNİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, 24 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde bulunan Berat Ç., aracına binen 1 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Berat Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın olayın ardından Çağlayan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığını belirledi. Görüntüleri geriye dönük takip eden ekipler, saldırganın olay öncesinde Berat Ç.'nin bulunduğu otomobile bindiğini ve mahallede farklı noktalardan geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde saldırganın Serhat E. olduğu belirlendi.

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

VURANIN 9, VURULANIN 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat E., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serhat E.'nin poliste aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarının bulunduğu 9 kaydı olduğu öğrenildi. Berat Ç.'nin ise aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 5 kaydı olduğu belirtildi.

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Serhat E.'nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.'de Tuana'nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana'nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Nişanı attıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili Ahmet ve Berat ile muhatap bile olmadım, konuşmadım onlarla. Tuana ile zaten ayrılmıştık. Olay günü Berat Ç. isimli kişinin vurulmasıyla ilgili benim alakam yoktur. Ben Berat'ın vurulduğunu mahalleden öğrendim. Berat'ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer yandan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaydedilen görüntülerde, Berat Ç.'ye sedyede müdahale edildiği sırada bir kadının, bağırarak 'Kim vurdu' diye bağırarak ağladığı anlar görülüyor. Güvenlik kamera görüntülerinde ise saldırganın bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek kaçtığı, olay öncesinde Berat Ç.'nin bulunduğu otomobile bindiği ve mahallede farklı noktalardan geçtiği anlar da görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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