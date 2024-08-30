Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

Türkiye\'nin Kahire Büyükelçiliğinde Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30.08.2024 01:46
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkentteki büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona, birçok ülkenin büyükelçileri ile askeri ataşelerin yanı sıra Türkiye ve Mısır'dan misafirler katıldı.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Mısır Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk Milleti'nin büyük ?bir ordu geleneğine sahip olduğunu ve tarihte her zaman ordu millet olarak ?tanındığını ifade etti.?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 22 ?yılda savunma sanayi alanında çok büyük hamlelerin yapıldığını kaydeden Şen, bu hamlelerin kökeninde öncellikle Türk ordu geleneğinin, İstanbul'un fethiyle beraber Türk ordusunun yararlandığı ?teknolojik imkanların yattığını söyledi.?

Gazze'de ateşkes müzakerelerine de değinen Şen, ??"Gazze'de devam eden çatışmaların sona ermesi, mağdur ve mazlum Filistinli ?kardeşlerimizin acılarının dinmesi, bütün Türkiye'nin ve insanlığın ortak ?arzusudur" dedi.

Şen, şöyle devam etti: ?

? "Mısır'ın bugüne kadar ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ?ulaştırılmasındaki öncü çabalarını takdirle karşılıyoruz. Kahire'de ?düzenlenen son ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç vereceğine ilişkin çok ümitliydik ?fakat maalesef gerçekleşmedi. Bu hususta asıl sorumluluk İsrail'e aittir. ?Savaşın ve çatışmaların bir an önce sona ermesi yolunda Mısır'ın Katar ve ABD ?ile beraber gayret göstermeye devam edeceğini biliyoruz ve bir an önce Gazze'nin ?acılarının dinmesini istiyoruz. Türkiye, Gazze'nin yaralarının sarılması ve yeniden ?inşa edilmesi için üzerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirmeye hazırdır. ?Bundan sonra bu konuda Mısır'la birlikte yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde ?çalışacağız" ?

Şen, Türkiye ile Mısır ?arasında gelişen ilişkiler çerçevesinde dostluk ziyaretleri de yapıldığına ?işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sisi'nin ?ziyaretini sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Şen, ziyaret kapsamında başta ekonomik, ticari ve teknik olmak üzere çeşitli konularda anlaşmalar yapılacağını dile ?getirdi. ?

Türk yapımı TCG Kınalıada Korveti'nin İskenderiye Deniz Üssü'ne ?başarılı bir ziyaret yaptığını anlatan Şen, bu ziyaretin 12 yıl aradan sonra ?gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye'nin, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin saygın gücünü ve ?kapasitesini, Mısır'ın önemini takdir eden Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kahire Büyükelçiliğindeki askeri ataşenin rütbesinin albaylıktan ?tuğgeneralliğe terfi ettirildiğini sözlerine ekledi.

Şen, ?tuğgeneralliğe terfi eden Askeri Ataşe Ahmet ?Tosun'a rütbe işaretlerini taktı.?

Kaynak: AA

Türkiye, Kahire, Mısır, TSK, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

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