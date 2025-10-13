Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı - Son Dakika
Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı

13.10.2025 16:50
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 75 yaşındaki Selvi Polat, raylardan karşıya geçmekte olan 10 yaşındaki torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardı. Ancak trenin çarpması sonucu ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Selvi Polat (75) raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtarırken, kendisi ağır yaralandı.

YAŞLI KADINA TREN ÇARPTI

Olay, saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir- Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TORUNUNU KURTARMAK İÇİN KENDİNİ RİSKE ATMIŞ

Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı ancak kendisinin trenin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
