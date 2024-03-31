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KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 257
Açılan Sandık Oranı : % 9,69
Kullanılan Oy : 47.551
Geçerli Oy : 45.703
Katılım Oranı : % 76,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,9818.731
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 28,4513.004
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 20,249.248
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 4,161.900
DİĞER% 1,57716
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,3596
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,75342
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,36165
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,32145
BTPALİ TÜRK% 0,3139
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,23106
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,1987
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,1464
DPAHMET GEBEL% 0,1463
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,1256
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,145
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,0940
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,0838
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,0837
DSPAHMET ARSLAN% 0,0731
TKPEREN LADİKLİ% 0,0629
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,0628
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0524
AB PARTİÖMER KAYA% 0,0419
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0419
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0416
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,028
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,027
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 16,24
Katılım Oranı : % 85,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 43,792.716
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 39,522.451
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,74418
CHPMURAT BOZKURT% 4,26264
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 1,98123
DİĞER% 1,3785
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,2980
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,2113
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,212
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1912
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,1912
HKPALİ HOROZ% 0,117
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,085
BTPTAHSİN BENLİ% 0,074
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 16,82
Katılım Oranı : % 77,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 53,82.012
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 22,25832
CHPTURAN TEKATLI% 10,96410
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 10,88407
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,8331
DİĞER% 0,5320
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 0,5119
BTPAHMET KAR% 0,135
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,083
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,031
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 6,90
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 41,62437
MHPHASAN ONARAN% 35,81376
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 16,95178
DİĞER% 3,1433
CHPAHMET TEKEL% 2,3825
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,11
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 2,09
Katılım Oranı : % 72,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 50,51791
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 31,61495
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 6,0795
SAADETMURAT KOZALAK% 4,5371
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 3,7759
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,2820
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,8313
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,457
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,325
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 0,264
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,254
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,061
DİĞER% 0,061
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 14,81
Katılım Oranı : % 65,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 53,62.500
AK PARTİMURAT MERCAN% 26,111.218
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 7,38344
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 6,65310
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,7481
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,8439
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,7937
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,628
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,5827
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,4119
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,3215
DİĞER% 0,3215
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,2411
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,199
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,157
HKPMEHMET UĞUR% 0,042
TİPEROL KAL% 0,042
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 13,42
Katılım Oranı : % 84,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 51,321.437
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 35,25987
DİĞER% 4,32121
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,7978
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,7276
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 1,9655
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,7120
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,4613
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,226
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,144
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,072
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,041
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 14,29
Katılım Oranı : % 70,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 63,29438
MHPİSMET GÖKSU% 21,1146
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 9,5466
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 6,0742
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 3,83
Katılım Oranı : % 74,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 41,853.154
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 35,812.699
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 11,09836
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,42333
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,6196
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,2191
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,8161
DİĞER% 0,4534
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,4232
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,430
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,215
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,1914
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,1612
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,1310
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,097
MİLLETAHMET DAĞ% 0,097
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,086
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 22,95
Katılım Oranı : % 70,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 47,683.122
AK PARTİMURAT CEYHAN% 30,742.013
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 10,16665
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 5,74376
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 3,48228
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,6643
DİĞER% 0,5637
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,5335
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,2416
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,149
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,053
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,021
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 11,93
Katılım Oranı : % 94,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 47,212.353
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 37,541.871
DİĞER% 12,34615
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 0,8944
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 0,7236
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,6231
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,2613
HKPKADİR AVCU% 0,147
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,147
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,084
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,042
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,021

Kaynak: AA

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