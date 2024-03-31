KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|257
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,69
|Kullanılan Oy
|:
|47.551
|Geçerli Oy
|:
|45.703
|Katılım Oranı
|:
|% 76,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,98
|18.731
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 28,45
|13.004
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 20,24
|9.248
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 4,16
|1.900
|DİĞER
|% 1,57
|716
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,3
|596
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,75
|342
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,36
|165
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,32
|145
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,3
|139
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,23
|106
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,19
|87
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,14
|64
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,14
|63
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,12
|56
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,1
|45
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,09
|40
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,08
|38
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,08
|37
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,07
|31
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,06
|29
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,06
|28
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,05
|24
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,04
|19
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,04
|19
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|16
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,02
|8
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,24
|Katılım Oranı
|:
|% 85,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 43,79
|2.716
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 39,52
|2.451
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 6,74
|418
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 4,26
|264
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 1,98
|123
|DİĞER
|% 1,37
|85
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,29
|80
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,21
|13
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,2
|12
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,19
|12
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,19
|12
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,11
|7
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,08
|5
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,82
|Katılım Oranı
|:
|% 77,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 53,8
|2.012
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 22,25
|832
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 10,96
|410
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 10,88
|407
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 0,83
|31
|DİĞER
|% 0,53
|20
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 0,51
|19
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,13
|5
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,08
|3
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,90
|Katılım Oranı
|:
|% 83,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 41,62
|437
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 35,81
|376
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 16,95
|178
|DİĞER
|% 3,14
|33
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 2,38
|25
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,09
|Katılım Oranı
|:
|% 72,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 50,51
|791
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 31,61
|495
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 6,07
|95
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 4,53
|71
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 3,77
|59
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,28
|20
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,83
|13
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,45
|7
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,32
|5
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 0,26
|4
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,25
|4
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,06
|1
|DİĞER
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,81
|Katılım Oranı
|:
|% 65,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 53,6
|2.500
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 26,11
|1.218
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 7,38
|344
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 6,65
|310
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,74
|81
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,84
|39
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,79
|37
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,6
|28
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,58
|27
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,41
|19
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,32
|15
|DİĞER
|% 0,32
|15
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,24
|11
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,19
|9
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,15
|7
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,04
|2
|TİP
|EROL KAL
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,42
|Katılım Oranı
|:
|% 84,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 51,32
|1.437
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 35,25
|987
|DİĞER
|% 4,32
|121
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 2,79
|78
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,72
|76
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 1,96
|55
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,71
|20
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,46
|13
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,22
|6
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,07
|2
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,29
|Katılım Oranı
|:
|% 70,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 63,29
|438
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 21,1
|146
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 9,54
|66
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 6,07
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,83
|Katılım Oranı
|:
|% 74,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 41,85
|3.154
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 35,81
|2.699
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 11,09
|836
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,42
|333
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,6
|196
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,21
|91
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,81
|61
|DİĞER
|% 0,45
|34
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,42
|32
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,4
|30
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,2
|15
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,19
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,16
|12
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,13
|10
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|7
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,09
|7
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,08
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,95
|Katılım Oranı
|:
|% 70,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 47,68
|3.122
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 30,74
|2.013
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 10,16
|665
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 5,74
|376
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 3,48
|228
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,66
|43
|DİĞER
|% 0,56
|37
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,53
|35
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,24
|16
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,14
|9
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,05
|3
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,93
|Katılım Oranı
|:
|% 94,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 47,21
|2.353
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 37,54
|1.871
|DİĞER
|% 12,34
|615
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 0,89
|44
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 0,72
|36
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,62
|31
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,26
|13
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,14
|7
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,14
|7
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,08
|4
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,04
|2
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,02
|1
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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