KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|441
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,62
|Kullanılan Oy
|:
|86.037
|Geçerli Oy
|:
|82.342
|Katılım Oranı
|:
|% 76,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,25
|33.144
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 28,7
|23.631
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 20,08
|16.533
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 4,19
|3.447
|DİĞER
|% 1,71
|1.412
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,42
|1.169
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,5
|410
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,43
|355
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,34
|278
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,31
|259
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,26
|210
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,23
|186
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,2
|162
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,17
|144
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,17
|144
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,16
|133
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,14
|112
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,13
|106
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,1
|85
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,09
|73
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,08
|65
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,07
|61
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,07
|57
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,06
|48
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,05
|40
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,04
|36
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,03
|23
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,02
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,65
|Katılım Oranı
|:
|% 86,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 40,95
|7.822
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 37,58
|7.180
|DİĞER
|% 7,76
|1.483
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 5,49
|1.049
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 4,18
|799
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 1,92
|366
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,26
|240
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,16
|30
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,14
|27
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,14
|26
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,11
|21
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,11
|21
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,11
|21
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,09
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,23
|Katılım Oranı
|:
|% 80,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 51,41
|2.706
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 20,02
|1.054
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 13,16
|693
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 12,65
|666
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 0,97
|51
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 0,84
|44
|DİĞER
|% 0,42
|22
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,3
|16
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,21
|11
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,14
|Katılım Oranı
|:
|% 84,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 39,6
|1.466
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 36,68
|1.358
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 19,72
|730
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 2,57
|95
|DİĞER
|% 1,08
|40
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,13
|5
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,11
|4
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,08
|3
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,86
|Katılım Oranı
|:
|% 73,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 42,27
|2.049
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 38,68
|1.875
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,93
|239
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 4,68
|227
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,23
|205
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,65
|80
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,16
|56
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,68
|33
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,5
|24
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,35
|17
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,23
|11
|DİĞER
|% 0,23
|11
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,21
|10
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,14
|7
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ELBİSTAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,85
|Katılım Oranı
|:
|% 68,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 45,03
|5.195
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 29,19
|3.367
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 9,26
|1.069
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 8,67
|1.000
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,52
|175
|DİĞER
|% 1,06
|122
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 0,93
|107
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,84
|97
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,71
|82
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,66
|76
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,62
|72
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,42
|49
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,4
|46
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,28
|32
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,24
|28
|TİP
|EROL KAL
|% 0,09
|10
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,08
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,46
|Katılım Oranı
|:
|% 83,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 55,18
|2.507
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 33,06
|1.502
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 3,1
|141
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,58
|117
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2,33
|106
|DİĞER
|% 1,54
|70
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,88
|40
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,77
|35
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,29
|13
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,16
|7
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,07
|3
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,71
|Katılım Oranı
|:
|% 66,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 68,37
|843
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 18,33
|226
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 9
|111
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 3,9
|48
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,16
|2
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,16
|2
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,96
|Katılım Oranı
|:
|% 75,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 41,1
|8.337
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 36,59
|7.423
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 9,85
|1.999
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,39
|890
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,33
|472
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,4
|283
|DİĞER
|% 1,37
|277
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,81
|165
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,54
|110
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,42
|85
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,36
|73
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,2
|40
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,16
|32
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,14
|29
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,14
|29
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,11
|23
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,09
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,43
|Katılım Oranı
|:
|% 71,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 50,79
|5.297
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 32,42
|3.381
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 10,37
|1.082
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 3,78
|394
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,74
|77
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,53
|55
|DİĞER
|% 0,52
|54
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,33
|35
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,21
|22
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,19
|20
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,09
|9
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,07
|Katılım Oranı
|:
|% 92,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 48,15
|2.595
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 37,59
|2.026
|DİĞER
|% 11,1
|598
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 0,91
|49
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 0,91
|49
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,37
|20
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,37
|20
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,3
|16
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,13
|7
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,09
|5
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,04
|2
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?