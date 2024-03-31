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KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:36  Güncelleme: 20:37
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 441
Açılan Sandık Oranı : % 16,62
Kullanılan Oy : 86.037
Geçerli Oy : 82.342
Katılım Oranı : % 76,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,2533.144
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 28,723.631
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 20,0816.533
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 4,193.447
DİĞER% 1,711.412
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,421.169
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,5410
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,43355
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,34278
BTPALİ TÜRK% 0,31259
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,26210
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,23186
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,2162
DSPAHMET ARSLAN% 0,17144
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,17144
DPAHMET GEBEL% 0,16133
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,14112
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,13106
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,185
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,0973
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,0865
TKPEREN LADİKLİ% 0,0761
AB PARTİÖMER KAYA% 0,0757
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0648
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0540
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0436
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,0323
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,0219
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 43,65
Katılım Oranı : % 86,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 40,957.822
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 37,587.180
DİĞER% 7,761.483
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,491.049
CHPMURAT BOZKURT% 4,18799
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 1,92366
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,26240
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,1630
HKPALİ HOROZ% 0,1427
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,1426
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1121
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,1121
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1121
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,0918
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 25,23
Katılım Oranı : % 80,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 51,412.706
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 20,021.054
CHPTURAN TEKATLI% 13,16693
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,65666
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 0,9751
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,8444
DİĞER% 0,4222
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,316
BTPAHMET KAR% 0,2111
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,021
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 24,14
Katılım Oranı : % 84,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 39,61.466
MHPHASAN ONARAN% 36,681.358
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 19,72730
CHPAHMET TEKEL% 2,5795
DİĞER% 1,0840
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,135
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,114
BTPDERYA KAZANCI% 0,083
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,031
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 5,86
Katılım Oranı : % 73,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ OKAY% 42,272.049
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 38,681.875
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,93239
SAADETMURAT KOZALAK% 4,68227
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,23205
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,6580
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,1656
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,6833
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,524
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,3517
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,2311
DİĞER% 0,2311
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,2110
HKPDURAK BENK% 0,147
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,063
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 26,85
Katılım Oranı : % 68,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 45,035.195
AK PARTİMURAT MERCAN% 29,193.367
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 9,261.069
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 8,671.000
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,52175
DİĞER% 1,06122
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,93107
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,8497
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,7182
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,6676
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,6272
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,4249
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,446
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,2832
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,2428
TİPEROL KAL% 0,0910
HKPMEHMET UĞUR% 0,089
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 19,46
Katılım Oranı : % 83,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 55,182.507
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 33,061.502
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 3,1141
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,58117
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,33106
DİĞER% 1,5470
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,8840
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,7735
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,2913
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,167
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,073
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,042
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 25,71
Katılım Oranı : % 66,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 68,37843
MHPİSMET GÖKSU% 18,33226
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 9111
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 3,948
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,162
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,162
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,081
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 9,96
Katılım Oranı : % 75,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 41,18.337
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 36,597.423
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,851.999
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,39890
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,33472
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,4283
DİĞER% 1,37277
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,81165
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,54110
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,4285
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,3673
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,240
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,1632
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,1429
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,1429
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,1123
MİLLETAHMET DAĞ% 0,0919
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 34,43
Katılım Oranı : % 71,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 50,795.297
AK PARTİMURAT CEYHAN% 32,423.381
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 10,371.082
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 3,78394
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,7477
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,5355
DİĞER% 0,5254
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,3335
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2122
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,1920
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,099
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,033
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 13,07
Katılım Oranı : % 92,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 48,152.595
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 37,592.026
DİĞER% 11,1598
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 0,9149
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 0,9149
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,3720
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,3720
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,316
HKPKADİR AVCU% 0,137
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,095
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,042
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,042

Kaynak: AA

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