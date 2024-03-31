KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 867
Açılan Sandık Oranı : % 32,68
Kullanılan Oy : 184.984
Geçerli Oy : 175.980
Katılım Oranı : % 77,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 40,5271.305
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 30,4953.651
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 17,8431.388
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,826.727
DİĞER% 2,424.258
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,432.512
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,48851
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,45802
BTPALİ TÜRK% 0,33574
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,32566
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,22385
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,2350
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,19341
DSPAHMET ARSLAN% 0,18316
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,15266
DPAHMET GEBEL% 0,13226
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,13222
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,11204
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,1172
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09153
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,08147
TKPEREN LADİKLİ% 0,08143
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07118
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,0586
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,0476
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,0360
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,0350
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,0231
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 59,90
Katılım Oranı : % 87,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 41,5410.781
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 37,699.782
DİĞER% 7,511.948
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 5,141.334
CHPMURAT BOZKURT% 3,8987
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,02525
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,23320
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,1950
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,1949
HKPALİ HOROZ% 0,1640
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1436
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,1435
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1334
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1231
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 36,45
Katılım Oranı : % 82,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 52,413.905
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 18,61.386
CHPTURAN TEKATLI% 13,851.032
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,58863
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 1,63121
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 0,9168
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,4836
BTPAHMET KAR% 0,2317
DİĞER% 0,1914
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,129
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 36,21
Katılım Oranı : % 85,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 38,442.118
MHPHASAN ONARAN% 35,521.957
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 22,231.225
CHPAHMET TEKEL% 2,61144
DİĞER% 0,7441
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,211
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,137
BTPDERYA KAZANCI% 0,095
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,042
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 17,99
Katılım Oranı : % 73,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 42,797.374
AK PARTİNECATİ OKAY% 37,626.483
SAADETMURAT KOZALAK% 4,67805
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,44765
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 3,79654
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,76303
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,2207
DİĞER% 1,11192
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,67115
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,66113
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,4476
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,3255
HKPDURAK BENK% 0,2442
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,2136
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0814
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 21,88
Katılım Oranı : % 82,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 59,46823
MHPHARUN ŞAHİN% 23,27322
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 13,66189
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 1,7324
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,7911
BTPMEHMET ÇENBER% 0,659
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,223
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,223
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 44,14
Katılım Oranı : % 69,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 40,59.523
AK PARTİMURAT MERCAN% 31,847.487
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,042.596
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,392.207
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,55365
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,02240
DİĞER% 0,9211
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,76178
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,59139
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,44104
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,43102
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,493
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,3890
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,3786
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,248
HKPMEHMET UĞUR% 0,1331
TİPEROL KAL% 0,0613
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 35,57
Katılım Oranı : % 82,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 55,254.737
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 33,362.860
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,86245
DİĞER% 2,58221
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,14184
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 1,69145
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,6858
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,6657
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,4740
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,217
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,087
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,033
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 34,29
Katılım Oranı : % 66,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 66,111.108
MHPİSMET GÖKSU% 17,18288
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 12,89216
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 3,2855
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,35
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,122
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,061
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,061
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 28,34
Katılım Oranı : % 75,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,3623.874
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 37,5122.188
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 10,326.108
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,412.610
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,281.350
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,43847
DİĞER% 0,9533
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,74436
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,43253
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,38226
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,3178
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,24144
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18106
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,17100
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,1589
MİLLETAHMET DAĞ% 0,161
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,157
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 54,64
Katılım Oranı : % 72,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 50,888.881
AK PARTİMURAT CEYHAN% 35,726.236
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 10,511.835
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,83145
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,4680
DİĞER% 0,469
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,3154
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,353
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2848
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,235
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,0916
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,024
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 32,39
Katılım Oranı : % 89,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 47,486.062
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 39,395.030
DİĞER% 7,871.005
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 2,13272
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,5191
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,3545
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,3342
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,3342
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,2633
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1722
HKPKADİR AVCU% 0,1114
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,068
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,022

Kaynak: AA

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