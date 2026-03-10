Kahramanmaraş\'ta cinayet: Osman Doğan metruk binada bulundu

Kahramanmaraş'ta metruk bir binada ölü bulunan Osman Doğan'ın vücudunda çok sayıda darp izi tespit edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

METRUK BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Olay, saat 19.00 sırlarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 112 acil servisi arayan bir kişi, 5'inci sokaktaki metruk binada bir erkeğin kanlar içinde hareketsiz ve çıplak şekilde yattığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Osman Doğan'a ait olduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Osman Doğan'ı öldüren kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.