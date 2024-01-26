 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Depremler ve Çözüm Önerileri Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Depremler ve Çözüm Önerileri Kongresi Başladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen '1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi'nde, depremlerin boyutu ve etkileri üzerine konuşmalar yapıldı. Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Konuşmacılar, depremlerin şehirlerdeki yıkım ve can kayıplarına sebep olduğunu ve gıda arz ve güvenliğine zarar verdiğini vurguladılar. Ayrıca, depremlerin ardından gerçekleştirilen iyileştirme operasyonlarının dünyanın en büyüklerinden biri olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş\'ta Depremler ve Çözüm Önerileri Kongresi Başladı
26.01.2024 - 20:59,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta "1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi" başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre Merkezi'ndeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Daha sonra, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, programdaki konuşmasında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki birçok ülke gibi afetler ve buna bağlı risklere açık olduğunu belirten Kirişci, Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle de birçok olumsuzluğa muhatap durumda bulunduğunu söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şehirlerde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olduğunu belirterek, doğal afetlerin gıda arz ve güvenliğine de zarar verdiğini dile getirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük bir depremin yaşandığını, karasal ortamda 9 saat arayla aynı anda 7 farklı fay parçasının bir anda kırıldığı başka bir örneğin bulunmadığını söyledi.

Depremlerin ardından 60 bin civarında artçı sarsıntı yaşandığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 74 bin 507 civarında olan deprem var. Bunun 60 bin civarı sadece 6 Şubat depremlerine ait ve şu anda baktığınızda bir anda 6 Şubat'tan itibaren bölgedeki aktivitenin çok yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. 60 bin civarında artçı sarsıntının yaklaşık 618'i 4 ile 5 arası büyüklükte. Yani vatandaşlarımızın hissedeceği bir büyüklükte. 52'si 5 ile 6 arası büyüklükte. Oldukça ciddi büyüklükte depremler. 2'si de 7'nin üzerinde. İlk iki ayda her ay yaklaşık 14 bin civarında artçı sarsıntı kaydedilirken, yani her 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana gelirken, bu artık yavaş yavaş son zamanlarda ayda 3 bin 500, 4 bin civarına geriledi ama halen çok ciddi rakamla karşı karşıyayız."

Tatar, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hemen hemen her yerinden hissedildiğini, her iki sarsıntı sonrasında yer kabuğunda 7 ve 7,5 metreye varan yer değiştirmelerin söz konusu olduğunu belirtti.

Devletin tüm birimlerinin afetin ilk anından itibaren harekete geçtiğini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Depremler sonrası gerçekleştirilen operasyon belki de dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından biri, belki de en büyüğü. Baktığınızda, devletin bütün kurumlarının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürüttüğü çalışmaları göz önüne aldığınızda inanılmaz rakamlar var. İnanılmaz dayanışma içerisinde bu süreç yürütüldü. 20 milyon civarında gıda kolisi dağıtılmış, günlük ortalama dönem dönem 4 milyon öğün yemek dağıtımının yapıldığını söylemek mümkün. Bir yandan kira yardımları devam ediyor. Yapılan bağışların tek bir kuruşu dahi deprem bölgesinin dışında kullanılmıyor. Bunu çok net olarak söylememiz gerekir. Devletin, milletin verdiği her bir kuruş bizim için bir emanettir ve onu en iyi şekilde kullanmak durumundayız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin ardından 2,3 milyon bina ve 6 milyonun üzerinde bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldığını ifade eden Tatar, şu ana kadar yaklaşık 60 bin 400 yıkık veya acil yıkılacak bina enkazının kaldırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 'Kahramanmaraş Merkezli Depremler Paneli'ne geçildi.

Moderatörlüğünü KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan'ın yaptığı panel, Orhan Tatar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Tatar, Güvenlik, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Depremler ve Çözüm Önerileri Kongresi Başladı - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 23:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremler ve Çözüm Önerileri Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement