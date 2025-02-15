Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

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Kahtalı Mıçe olarak tanınan ünlü türkücü Mustafa Kahtalı 72 yaşında Antalya'da hayata veda etti. Sanatçı uzun süredir bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da toprağa verilecek.

15.02.2025 07:48  Güncelleme: 08:03
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Sanat dünyasının acı kaybı. Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı. Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan'ın yakından ilgilendiği Kahtalı'yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan'ın oteli, hayranlarının akınına uğradı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti. Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

HAYATI BELGESEL YAPILDI

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

'HALK ADAMI' TANIMLAMASI

Hastalığı boyunca babasının yanından ayrılmayan seslendirme sanatçısı kızı Venda Altuntaş, "Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini, insana dair ne varsa her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek var olmak istediği 'Halk adamı' tanımlamasının içerisine adını yazdırmayı başarmıştır. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

DEPREME KAHTA'DA YAKALANDI

Kahtalı Mıçe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı. Depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti.

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

İSMİ KONSERVATUVARA VERİLDİ

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Senatosu, 27 Ağustos 2024'te Adıyaman'ın yaşayan efsanelerinden Mustafa Kahtalı'nın isminini, ADYÜ Devlet Konservatuvarı binasına verilmesini kararlaştırdı. Bunun için 22 Ekim'de düzenlenen törende konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın en önemli turizm elçilerinden biri ve değeri bilinmesi gereken büyük bir sanat insanı olduğunun altını çizdi. Kahtalı, şahsına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü oldukça duygulandığını söyledi.

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu. Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı. 1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirdi.

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Sanatçının ablümleri ve yaptığı yıllar şöyle:

"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)"

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yasin Özdoğan:
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. 29 1 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Allah rahmet eylesin her nefis ölümü tadacaktır. 25 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Allah gani gani rahmet etsin .degerli ve onurlu bir sanatciydi 9 0 Yanıtla
  • 6490203:
    vay mıçe vay Allah rahmet eylesin 2 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 1 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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