Kalker Ocağı Genişlemesine Tepki! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalker Ocağı Genişlemesine Tepki!

Kalker Ocağı Genişlemesine Tepki!

Geyikbayırı Yaşam Platformu, tarihi mağaraya yakın kalker ocağının genişlemesine karşı kampanya başlattı.

31.10.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da genişleme başvurusu yapan kalker ocağının sınırı, bölgede bulunan ve Bizans dönemine tarihlenen Karaindibi Mağarası'na dayandı. Genişleme çalışmasında her patlatmada 120 kilogram dinamitin kullanılacağı ocağın, aşı boyasıyla yapılan geyik, karaca figürleri ve yazıtın yer aldığı mağaraya zarar vereceğini belirten Geyikbayırı Yaşam Platformu üyeleri, başvurunun kabul edilmemesi için kampanya başlattı.

Konyaaltı ilçesi Hacısekiler Mahallesi'ndeki vadide bulunan ve 1997 yılında yapılan çalışmada duvarlarında resimler ve yazıtlar olan Karaindibi Mağarası, kültür envanterine kaydedildi. O tarihten itibaren bir çalışma yapılmayan mağaranın yakınına 2006 yılında, kalker ocağı ruhsatı verildi. Yerleşime 355 metre uzaklıkta ve Antalya Semenderi'nin (Lyciasalamandra antalyana) yaşam alanı yakınına kurulan ocak, 18 yılda 5 kez faaliyet artırımı yaptı.

120 KİLOGRAM DİNAMİTLE PATLATMA YAPILACAK

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek duyulmadan yapılan genişleme çalışmaları sonucunda ocağın faaliyetleri, Bizans dönemine tarihlenen, binlerce yıllık mağaraya yaklaştı. Son olarak geçen ay bir genişleme başvurusu daha yapıldı. 67 bin 400 metrekare genişlemenin planlandığı alan, mağaraya 150 metre kadar yaklaşacak. Son başvuru dosyasında, ocakta her patlatma işleminde 120 kilogram dinamit kullanarak, ayda 5 patlatma yapılacağı belirtildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Başvurunun ardından Geyikbayırı Yaşam Platformu, ocağın genişlemesinin çevreye ve tarihi mağaraya zarar vereceğini belirterek genişlemenin onaylanmaması için ilgili kurumlara başvurularda bulundu. Mağarada bulunan geyik resimlerinin dünya kültür mirası açısından korunması gereken bir hazine olduğunu belirten platform üyeleri, ocağın genişlemesine karşı imza kampanyası da başlattı. Şu ana kadar 5 bin imza toplandı.

MAĞARAYA 150 METRE KADAR YAKLAŞACAK

Ocağın tarihi mağaranın sınırlarına kadar geldiğini belirten Geyikbayırı Yaşam Platformu sözcüsü Özgür Atasayar, "Bu ocak, 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana defalarca alan genişlemesi yaptı. Şimdi ise Antalya Kültür Varlıkları envanterinde olan ve tescillenmiş mağaranın sınırlarına dayanıyor. Bu mağaranın içerisinde duvar resimleri ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlar var. Halihazırda ocakta yapılan patlatmalar nedeniyle mağarada çatlaklar, sarkıtlarda kırıklar oluştu. Şu an 7 hektarlık, 9 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir genişleme talep edildi. Bu genişleme kabul edilirse mağaraya 150 metre kadar yaklaşmış olacak ve mağaranın bütünlüğü tamamen yok olabilir. Burada patlatma ile kayalar patlatılacak" dedi.

'OCAKLARIN KAPATILMASI LAZIM'

Bölgenin aynı zamanda endemik türlere de ev sahipliği yaptığını söyleyen Atasayar, "Mağaranın yanı sıra, bu vadi ekolojik anlamda çok değerli. Aynı zamanda kent merkezine de çok yakın mesafede. Sadece bu vadide yaşayan Antalya semenderi var. Proje tanıtım dosyasında bu semenderden hiç bahsedilmemiş. Bu ocak 2006'dan bu yana 5 kez faaliyet artırımı yapmış, ancak 1 kez bile ÇED istenmemiş. Bu vadi boyunca sıra sıra taş ocakları mevcut. Bu ocakların kapatılması ve bölgenin rehabilite edilmesini konuşmamız lazım. Biz kapasite artırımının durdurulması için dilekçelerimizi verdik" diye konuştu.

FİRMA: BAŞVURUMUZ KABUL EDİLMEDİ

Firma yetkilileri ise başvurularının kabul edilmediğini öğrendiklerini, ancak resmi yazının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

İmza Kampanyası, Kültür Sanat, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalker Ocağı Genişlemesine Tepki! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:34:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kalker Ocağı Genişlemesine Tepki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.